Все, что нажито непосильным трудом: где хранятся сбережения жителей Латвии

Исследование Kantar Emor, проведенное в масштабах всей Балтии, показало, что в Латвии сбережения имеют 86% населения, в Эстонии — почти столько же, 82%, а в Литве меньше — всего 71%.

Во всех странах Балтии самым популярным инструментом хранения средств является расчетный счет — в среднем каждый второй житель Латвии и Литвы (52%) хранит свои сбережения таким образом, а в Эстонии таких немного больше — 57% респондентов.

Также во всех трех странах Балтии распространено хранение части накоплений наличными — в Латвии так поступают 30% респондентов, в Литве — 29%, в Эстонии этот показатель немного меньше — 26%.

Если перейти от относительных цифр к абсолютным, то объемы нажитого впечатляют. Так, согласно данным Банка Латвии, к концу минувшего года общий объем накоплений латвийских семей достиг 10,98 млрд евро, что на 9% больше, чем в 2023 году.

В том числе 8,54 млрд евро были доступны для немедленного использования, 1,66 млрд евро были размещены на депозит с фиксированным сроком, а 785,5 млн евро — с уведомлением о снятии средств.

Добавим, что в Латвии исторически сложился осторожный подход к финансам — люди не верят банкам, предпочитают контроль над своими средствами, а не долгосрочные вложения. Понятно, что деньги на текущем счете обеспечивают психологическое чувство безопасности, поскольку они легко и быстро доступны, всегда под рукой. Получить свое в латвийском банке порой бывает проблематично.