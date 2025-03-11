Baltijas balss logotype

Все, что нажито непосильным трудом: где хранятся сбережения жителей Латвии 0

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Все, что нажито непосильным трудом: где хранятся сбережения жителей Латвии
ФОТО: dreamstime

Исследование Kantar Emor, проведенное в масштабах всей Балтии, показало, что в Латвии сбережения имеют 86% населения, в Эстонии — почти столько же, 82%, а в Литве меньше — всего 71%.

Во всех странах Балтии самым популярным инструментом хранения средств является расчетный счет — в среднем каждый второй житель Латвии и Литвы (52%) хранит свои сбережения таким образом, а в Эстонии таких немного больше — 57% респондентов.

Также во всех трех странах Балтии распространено хранение части накоплений наличными — в Латвии так поступают 30% респондентов, в Литве — 29%, в Эстонии этот показатель немного меньше — 26%.

Если перейти от относительных цифр к абсолютным, то объемы нажитого впечатляют. Так, согласно данным Банка Латвии, к концу минувшего года общий объем накоплений латвийских семей достиг 10,98 млрд евро, что на 9% больше, чем в 2023 году.

В том числе 8,54 млрд евро были доступны для немедленного использования, 1,66 млрд евро были размещены на депозит с фиксированным сроком, а 785,5 млн евро — с уведомлением о снятии средств.

Добавим, что в Латвии исторически сложился осторожный подход к финансам — люди не верят банкам, предпочитают контроль над своими средствами, а не долгосрочные вложения. Понятно, что деньги на текущем счете обеспечивают психологическое чувство безопасности, поскольку они легко и быстро доступны, всегда под рукой. Получить свое в латвийском банке порой бывает проблематично.

#финансы
2
21

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео