В прошлом году моему младшему сыну довелось сдавать экзамен по латышскому. В отличие от своего брата, которого задела пресловутая реформа "60–40", нынешнему одиннадцатикласснику из уже бывшей школы национальных меньшинств пришлось проходить проверку по тем же стандартам, которые рассчитаны на урожденных носителей госязыка.

Полученная отметка пойдет в аттестат плюс в специальный сертификат. Я поинтересовался заданиями и понял, что на деле последний год язык осваивали на уровне филфака университета.

Учат в школе?

Только 8% учащихся нашей республики демонстрируют высший уровень навыков чтения, наибольшее же количество — 78% — достигает среднего уровня. Такие данные эксперты привели на Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре.

Ребенок — не робот, выполняющий заданную программу. Согласно презентации, которую устроили для депутатов представители Государственной системы образовательной информации, достижения учеников напрямую связаны с их физической кондицией. Накормлены ли дети, насколько они устают? Успехи сопряжены и с эмоциональным состоянием в учебном заведении — восприятием со стороны сверстников, различными проделками.

Что же касается чтения, то, по мнению педагогических специалистов, недостаточно механически воспроизводить написанное вслух — что, собственно, веками и считалось критерием умения читать. Надо еще и понимать текст на слух; быть способным правильно выговаривать отдельные буквы; читать точно, быстро и с расстановкой.

Кроме того, ученик должен быть способен делать выводы из прочитанного; находить главную мысль в тексте; уметь отыскать ключевые слова и словосочетания; отыскивать аргументы и доказательства; определять связь различных значений в тексте; использовать разнообразные источники информации; быть способным сужать или обобщать полученные данные.

По мнению специалистов Министерства образования и науки, нельзя возлагать все обучение на школу. Родители должны разговаривать с ребенком, чтобы он слушал речь и реагировал на реакцию. Первые книжки должны быть прочитаны в буквальном смысле с дитем на руках, точно так же нужно обсуждать прочитанное, попутно обговаривая с ребенком повседневные дела.

В дошкольном возрасте ребенок уже должен понимать значение языка, уметь разбирать прослушанный текст, спрашивать и отвечать, участвовать в разговоре с применением разных интонаций.

В библиотечной тиши

На самом деле главными ресурсам школ могут служить действительно хорошие библиотеки. Книга сама по себе сегодня довольно дорогой продукт, а в наличии на школьной полке продукция — на сотни евро. Даже в выпускном классе сын использовал книгу из читалки в своей школе — причем это был религиозно–мистический триллер Дэна Брауна "Код да Винчи", на языке оригинала. Нужно было составить целый трактат на его основе — опять–таки, на уровне студента иняза.

В плюс школьных библиотек идет то, что они выдают книги на дом, а Латвийская национальная библиотека может скорее служить неким храмом литературы для вненепременнейшего посещения и осознания культурных глубин…

Мой собственный отец взял меня в Государственную библиотеку имени Вилиса Лациса как раз в старших классах. У него, как у преподавателя РКИИГА, имелся персональный абонемент — и благодаря ему мне удалось прочитать целую кучу советской классической фантастики, в первую очередь Беляева и Казанцева. Попробуй найди такую в свободном доступе на полке районной 26–й библиотеки — все время на руках!

А еще в каталоге, располагавшемся на втором этаже дома с колоннами на углу улиц Кришьяна Барона и Кирова, значились доступными — для чтения внутри библиотеки — такие неожиданные авторы, как репрессированный писатель Борис Пильняк, генерал–эмигрант Антон Деникин и основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. Все эти издания, выпущенные на русском языке за границей до Второй мировой, можно было почитать и, как тогда говорили, "отложить" на специальной полочке для себя на другой раз. Данный порядок существовал 40 лет назад, в середине 1980–х годов, еще задолго до всякой перестройки–гласности.

И сейчас в свободном доступе пусть не такие шикарные, но вполне достойные ресурсы. Вашему автору довелось недавно провести несколько часов в Чиекуркалнской библиотеке — прямо напротив автосервиса, где ремонтировали мою многострадальную машинку. И вот второй этаж, полностью отданный под детскую и подростковую литературу. Чего тут только нет — книги действительно роскошные. Можно изучать национальное книгоиздательство во всех его лучших проявлениях, от популярных технических энциклопедий, до романтических книжек для девочек. Причем все это богатство было выпущено в Латвии, в последние пару десятилетий.

Стоимость содержимого одной такой книжной полки, наверное, под тысячу евро — потому как тиражи литературы у нас в силу малой аудитории тоже весьма скромные (средний по Латвии 500 экземпляров), и цены потому летят в космос.

Посетителей, однако, было не так чтобы много. Порой заходили мамочки, что–то взять для своих деток. Да, еще целая полка новейшей литературы на украинском имелась.

"Лингвистически многообразная учебная среда"

Так на теперешнем педагогическом сленге обозначается то, что несколько десятилетий являлось школами нацменьшинств и чем гордились в Латвии — мол, вот, у нас дети учатся на 8 разных языках.

Теперь же, с запозданием, поставили вопрос о необходимости "разработать систему поддержки дифференциации учебного процесса". Как явствует из материалов, представленных Комиссии Сейма по образованию и науке, все–таки необходимо создать "практически применяемые решения"… Только вот — к 2026 году, а ведь оценочки–то в будущие аттестаты по госязыку нашим старшеклассникам уже выставлены.

Точно так же, с запозданием, наконец–то педагогическое начальство обратило внимание на учеников с рисками социальной заброшенности и различными нарушениями психомоторного характера. Таковых ранее направляли в пресловутые спецшколы, но уже несколько лет как концепция поменялась — детей с особыми надобностями встраивают в обыкновенные учебные коллективы. Тем не менее подсчитано, что поддержка потребуется 5266 школьникам…

С будущего 2025/26 учебного года в школах Латвии будут проводить тесты по чтению. Институт исследования образования, созданный при Факультете образовательной науки и психологии Латвийского университета, обещает создать методики, основанные на лучшем опыте ЛР и зарубежья.

Главным же — и непреодолимым — обстоятельством является принципиально новый контекст получения информации детьми. Поколение наших родителей воспринимало знание через книгу, в нашем детстве и юности конкурентом стал телевизор, у старших детей это был компьютер, ну а у младших, разумеется, смартфон. Длинные тексты — это занудно, в первую очередь должны быть короткие смешные ролики на тик–токе. Ну и игры, до глубокой ночи.

ДИАГНОСТИКА

До 21 марта 953 ученика 4–х классов в 22 школах по всей Латвии почитают и расскажут, что поняли.

Фото автора.