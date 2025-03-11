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Пришла весна, проснулись клещи… Латвийцам дали совет, как вернуться с природы неукушенными 0

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Пришла весна, проснулись клещи… Латвийцам дали совет, как вернуться с природы неукушенными

Латвийский центр инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы призывает к осторожности и бдительности всех, кто выезжает на природу.

В начале марта в больнице уже зафиксировано два с начала года случая, когда пациентам пришлось удалять клещей. Мягкая зима и ранняя весна тому причина, но клещи в этом году активизировались довольно рано. А чем чревато «близкое знакомство» с этими насекомыми, увы, всем известно: инфицированный клещ способен заразить свою жертву энцефалитом или болезнью Лайма со всеми вытекающими крайне неприятными последствиями.

Поэтому, выезжая на природу или даже работая в отапливаемой теплице, следует принять меры предосторожности, а вернувшись домой, тщательно проверить, не впился ли клещ в кожу и не спрятался ли где-то в складках одежды. В случае если вы обнаружили присосавшегося клеща, важно следить за своим самочувствием: если почувствовали головную боль, жар, ломоту в теле, слабость – срочно к врачу!

В прошлом году после «знакомства» с клещами в Восточной больнице у 67 пациентов был диагностирован клещевой энцефалит, у 32 пациентов болезнь Лайма, у шести инфекция эрлихиоза. В целом же в 2024 году только в Восточной больнице у пациентов извлекли 1169 клещей, из них на энцефалит был проверено 141 насекомое (к счастью, ни одно из них не оказалось зараженным). Куда более тревожными оказались результаты анализа на боррелиоз Лайма – из 151 особи 47 (то есть 31%) оказались носителями упомянутой бактерии.

Поскольку болезни, переносчиками которых являются клещи, могут принести страшный, необратимый вред здоровью, врачи настоятельно призывают жителей не только к осторожности, но и к профилактическим действиям. В частности, сделать уже сейчас первую прививку или, если вы до сих пор прививались, заглянуть в свой календарь вакцинации и, если нужно, вовремя сделать ревакцинацию. Разумеется, предварительно обсудив этот вопрос со своим семейным врачом.

Ну а пока, отправляясь на природу (или даже во двор или парк), желательно выбирать одежду, которая:

• плотно прилегает к телу – настолько, чтобы клещи не могли под нее забраться;

• имеет светлый цвет – чтобы клещи на ней были хорошо видны;

• изготовлена из скользкой ткани – к такой одежде клещу труднее прицепиться и с такой одежды его проще стряхнуть.

Впрочем, эти меры все-таки не панацея: вернувшись домой, все равно стоит тщательно осмотреть себя, а если гуляли с детьми или четвероногими любимцами – то и их.

И если в ходе проверки вы все-таки обнаружили присосавшегося клеща, его необходимо удалить. Лучше, конечно, это сделают в медицинском учреждении, но если это по каким-то причинам невозможно, то нужно действовать очень аккуратно, используя пинцет, а после удаления продезинфицировать поврежденное место спиртосодержащим средством.

#клещи
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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