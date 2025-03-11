«Теперь мяч на стороне России»: в Латвии приветствуют США, подтолкнувшие Украину к прекращению огня

Как сообщал bb.lv, такое решение власти Украины приняли по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде.

Спустя час после оглашения результатов американо-украинских переговоров со своей оценкой выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже:

«Лидерство США приносит свои плоды. Предложение США о 30-дневном прекращении огня принято Украиной, она явно хочет прекратить войну. Украина не является препятствием на пути к миру. Приветствуем идею о том, что Европа должна участвовать в мирном процессе. Теперь мяч на стороне России».

Кстати, президентом США Дональдом Трампом, которого хвалит Браже, недовольна экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Она назвала Трампа лжецом, ненормальным, загнанным зверем и человеком, страдающим маниями.

Как бы то ни было, тем временем подоспели новости из США. «Думаю, я поговорю с Путиным на этой неделе», – заявил сегодня президент США Д. Трамп.

Трамп считает, что согласие Путина на прекращение огня, на которое рассчитывает президент США, ознаменует собой "75% пути" к урегулированию украинского конфликта.

Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это «будет больше, чем просто телефонный разговор». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.