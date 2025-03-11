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«Теперь мяч на стороне России»: в Латвии приветствуют США, подтолкнувшие Украину к прекращению огня 7

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
«Теперь мяч на стороне России»: в Латвии приветствуют США, подтолкнувшие Украину к прекращению огня

Глава МИД Латвии Байба Браже высказалась по поводу решения Украины ввести 30-дневный режим прекращения огня.

Как сообщал bb.lv, такое решение власти Украины приняли по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде.

Спустя час после оглашения результатов американо-украинских переговоров со своей оценкой выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже:

«Лидерство США приносит свои плоды. Предложение США о 30-дневном прекращении огня принято Украиной, она явно хочет прекратить войну. Украина не является препятствием на пути к миру. Приветствуем идею о том, что Европа должна участвовать в мирном процессе. Теперь мяч на стороне России».

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Кстати, президентом США Дональдом Трампом, которого хвалит Браже, недовольна экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Она назвала Трампа лжецом, ненормальным, загнанным зверем и человеком, страдающим маниями.

Как бы то ни было, тем временем подоспели новости из США. «Думаю, я поговорю с Путиным на этой неделе», – заявил сегодня президент США Д. Трамп.

Трамп считает, что согласие Путина на прекращение огня, на которое рассчитывает президент США, ознаменует собой "75% пути" к урегулированию украинского конфликта.

Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это «будет больше, чем просто телефонный разговор». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

#война в украине
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47

Комментарии (7)

  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го марта

    Зачем России перемирие ??? России нужен мир. Тут в прибалтийских СМИ такую ерунду пишут,людей за дураков держут. Был уже Минск 1 Минск 2...Всем известно для чего.

    4
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    12-го марта

    Мадам Мидовке уже купили 100 пар тапочек и шарики для переобувания в воздухе??

    45
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    12-го марта

    Мадама имеет навячивую идею прордолжить карьеру в аппарате ЕС. Ради этого она не только переобуется, но и пол поменяет.

    35
    3
  • AE
    Al Ekses
    12-го марта

    Неплохие новости. За 30 дней можно вывести все западные силы и вооружения с территории Украины, пересажать значимое количество неонацистов, подготовить выборы и определиться с оставшимся количеством областей, которые хотят жить в поверженном укрорейхе.

    69
    6
  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го марта

    А шо тут не пишут,шо ВСУ бегут с Курщины??? Российские войска через газопровод вышли в тыл хохлам в Судже,и наваляли им...Шо молчим, "независимые сми" ??? Где боров с Раевым???

    77
    3
  • JL
    Janina LV
    12-го марта

    Браже меняет ботинки быстрее, чем Латвия – внешнеполитические ориентации: вчера в Европе, сегодня в США, а завтра – в лаптях! 😆 😆 😆

    76
    0
  • lg
    lo gos
    12-го марта

    Рано радоваться, ведь Вы еще не знаете условий сделки.

    60
    0
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