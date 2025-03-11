Под давлением США власти Украины согласились прекратить стрельбу по россиянам

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде.

«Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», - написал Ермак.

В обмен на согласие на перемирие США возобновляет военные поставки Украине и передачу разведывательной информации.

Далее США сделают аналогичное предложение по объявлению 30-дневного перемирия России.

Белый дом уже выразил надежду, что Путин на него согласится. На этой неделе в Москву должен приехать спецпосланник Трампа Уиткофф.

Зеленский подтвердил, что Украина согласилась отказаться от своего предложения о «воздушно-морском» перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня.

«Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море…

Сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.

Украина приняла это предложение. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот момент тишина заработает», - завил Зеленский.

Что это было?

Итого, прошло 10 дней со дня перепалки в Белом доме, а Зеленский резко поменял свою точку зрения. Если ранее он говорил, что никакого перемирия быть не может без гарантий безопасности, то теперь он готов на полное прекращение огня.

Зеленский, и все его спикеры регулярно повторяли, что прекращение огня - это «капитуляция», это «возможность для Путина восстановить свои силы» и т.д. И максимум на что будет готов Киев - это на «воздушно-морское перемирие».

И вот теперь такой резкий поворот.

Впрочем, Зеленский мог согласиться на прекращение огня в надежде, что пойти на это откажется Путин. И тогда Украина продолжит воевать, но уже с американской помощью. Более того, есть вероятность, что, в случае отказа Путина, Трамп резко усилит санкционное давление на РФ.

ДОПОЛНЕНО: Встреча России и США пройдет «позднее сегодня или завтра», заявил Дональд Трамп. Он также сообщил о готовности вновь пригласить Владимира Зеленского в Белый дом.