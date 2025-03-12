Трамп отказался от удвоения тарифов на импорт стали и алюминия из Канады

Президент США Дональд Трамп во вторник отказался от намерения повысить таможенные тарифы на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вместо ранее запланированных 25%, поскольку был урегулирован торговый спор между канадской провинцией Онтарио и США, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Провинция Онтарио ввела 25% наценку на электроэнергию, экспортируемую в три американских штата – Нью-Йорк, Мичиган и Миннесоту. Это стало ответным шагом на введение США таможенных тарифов на импорт из Канады.

Реагируя на это решение Онтарио, Трамп во вторник на своей социальной платформе Truth Social объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.

В феврале Трамп заявил, что с 12 марта в США будет действовать 25% таможенный сбор на импорт стали и алюминия из всех стран. Таким образом, его заявление во вторник означало, что с среды на канадский импорт должны были распространяться 50% тарифы.

Однако к вечеру вторника напряженность между США и Канадой ослабла. Министр торговли США Ховард Латник и премьер-министр Онтарио Даг Форд в ходе продуктивных переговоров договорились встретиться в четверг в Вашингтоне для обсуждения соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), а Онтарио согласилась отменить вышеупомянутую наценку на экспорт электроэнергии в три американских штата.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Канада не будет подвергнута дополнительным тарифам. Вместо этого в полночь со вторника на среду вступит в силу ранее объявленный 25% тариф на импорт стали и алюминия из всех стран.

Она также отметила, что Трамп снова использовал экономическую мощь США для обеспечения победы американского народа.

Четверть стали и 40% алюминия, используемых в промышленности США, импортируются.

Экономисты отмечают, что повышение импортных тарифов на сталь и алюминий увеличит производственные затраты и цены на товары для потребителей, а также снизит конкурентоспособность американских компаний.