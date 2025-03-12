Baltijas balss logotype

Минобразования США сократит почти половину сотрудников 0

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
Deutsche Welle
Минобразования США сократит почти половину сотрудников
ФОТО: depositphotos

В Минобразовании США утверждают, что масштабное сокращение штата отражает приверженность ведомства принципам эффективного распределения ресурсов, пишет DW.

Минобразования США во вторник, 11 марта, объявило о начале процедуры сокращения персонала, которое затронет почти половину его сотрудников. Эта мера принимается в связи со спорной политикой президента США Дональда Трампа, направленной, как утверждает он, на борьбу с бюрократией и экономию средств на содержание госаппарата.

"Сегодняшнее сокращение персонала отражает приверженность министерства образования принципам эффективности, подотчетности и обеспечения того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они имеют наибольшее значение: ученикам, родителям и учителям", - заявила в э той связи министр образования США Линда Макмэхон.

"Сокращение затронуло все отделы министерства, причем некоторые из них потребуют значительной реорганизации, чтобы лучше служить ученикам, родителям, педагогами и налогоплательщикам", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Как указано в документе, на момент вступления Трампа в должность президента США Минобразования страны насчитывало 4133 сотрудника. Почти 600 из них на протяжении последних месяцев согласились досрочно уйти на пенсию. Ожидается, что после процедуры сокращений штат министерства будут доведен до 2183 сотрудников.

Планы Трампа децентрализовать систему образования в США

Как напоминает агентство AFP, одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа является упразднение федерального Минобразования в США и передача его полномочий министерствам отдельных штатов с целью децентрализовать систему образования.

По данным агентства, из федерального бюджета в США поступает лишь 13% средств для начальных и последующих школ. Остальная сумма выделяется из бюджетов штатов и местных общин. Однако для школ с маленьким бюджетом, а также для школьников с особыми потребностями федеральное финансирование играет экзистенциально важную роль, подчеркивают журналисты.

#сша
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео