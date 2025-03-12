Шведы распродают активы в Балтии: совпадение, осторожность или своевременный уход?

Несмотря на то, что в Латвию в прошлом году было привлечено более 650 миллионов евро инвестиций и бизнес-среда развивается, несколько крупных шведских компаний объявили о выходе с балтийского рынка, пишет NRA.lv . Является ли это поводом для беспокойства или просто естественной рыночной динамикой? Эксперты призывают не паниковать, но вопросы остаются.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в декабре опубликовало отчет о ситуации с инвестициями, отметив, что в течение года в страну было привлечено 655,4 миллиона евро. Основные вложения направлены в производство с высокой добавленной стоимостью, информационные и коммуникационные технологии, энергетику и авиационную отрасль. Это позволило создать более 2000 новых рабочих мест.

Среди крупнейших проектов выделяются завод по производству изолята горохового белка Asns Ingredient в Елгаве (114 млн евро инвестиций) и фабрика Golden Fields Factory LV в Лиепае (16 млн евро). Также активно развивается сектор бизнес-услуг: в Риге начал работу технологический концерн Tech Mahindra, планирующий создать 500 рабочих мест, а в авиационной отрасли на латвийский рынок выходит Norse Atlantic Airways.

Однако макроэкономический обзор Министерства экономики Латвии за октябрь 2024 года показывает, что в прошлом году инвестиционная динамика имела нисходящую тенденцию. В первой половине года затраты на формирование основного капитала снизились на 6,8% из-за ослабления частных инвестиций. Инвестиции в строительные активы в первом полугодии 2024 года были на 3,5% ниже, чем годом ранее.

Статистика Банка Латвии по прямым инвестициям с конца 2021 года по конец 2024 года демонстрирует их стабильный рост, что говорит об устойчивом интересе инвесторов к латвийской экономике. Однако эти данные еще не учитывают возможное влияние Дональда Трампа после вступления в должность президента США.

Шведские компании массово уходят

Начало 2025 года ознаменовалось заявлением крупнейшей шведской лесопромышленной группы Södra о планах продать свои лесные активы в странах Балтии. В общей сложности компании принадлежит около 153 000 гектаров земли в Латвии и Эстонии, причем большая часть – в Латвии.

Это не единственная крупная сделка: стало известно, что шведский концерн ICA Gruppen и датская торговая компания Salling Group договорились о продаже сети Rimi Baltic. В обоих случаях речь идет о решении шведских бизнесменов покинуть балтийский рынок.

Швеция – один из крупнейших иностранных инвесторов в Латвии, и около трети всех иностранных инвестиций в стране поступает именно оттуда. Кроме того, шведские банки Swedbank и SEB контролируют значительную часть латвийского банковского сектора, занимая более 50% рынка.

Что знают шведы, чего не знаем мы?

Исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) Татьяна Гузняева в разговоре с nra.lv заверила, что поводов для беспокойства нет. По ее словам, сейчас нет глобальных тенденций, угрожающих инвестиционному климату.

Комментируя уход Södra, Гузняева отметила, что в лесной отрасли были "определенные проблемы", которые компания не смогла решить. Однако она не уточнила, о каких именно проблемах идет речь и почему шведы предпочли продать сотни тысяч гектаров леса, а не попытаться разобраться с ними. Тем не менее, она уверена, что это решение не связано напрямую с геополитической ситуацией.

"Конечно, обеспокоенность среди инвесторов существует. Мы видели это и в прошлом году, когда FICIL проводил исследование инвестиционного климата. Главным негативным фактором тогда была геополитика", – признала Гузняева. В настоящее время FICIL проводит новое исследование, посвященное влиянию геополитики на инвестиционные планы.

Шведские инвестиции продолжают поступать

Несмотря на уход некоторых компаний, новые инвестиции из Скандинавии продолжают поступать. Например, в Лиепае начала работу новая фабрика Care of Sweden.

Оптимизм также сохраняется в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В письменном ответе nra.lv агентство заявило: "На данный момент у нас нет признаков того, что шведские инвесторы меняют свое отношение к инвестициям в Латвию".

30,5% всех накопленных инвестиций в Латвии (более 25,8 млрд евро) поступает из Швеции. В 2024 году при содействии LIAA было начато или реализовано три инвестиционных проекта на сумму 14,6 млн евро. Также ведутся переговоры с рядом шведских компаний о дальнейших инвестициях.