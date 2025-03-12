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Покупательница в шоке из-за билетов на концерт песен Раймонда Паулса 0

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Покупательница в шоке из-за билетов на концерт песен Раймонда Паулса
ФОТО: скриншот видео TV3

Жительница Салацгривы Элина, желая порадовать родственницу в праздник, приобрела билеты на концерт хоровой музыки Маэстро Раймонда Паулса. Однако она была сильно удивлена, когда выяснилось, что концерт состоится не этим летом, как она предполагала, а лишь летом 2026 года, сообщает tautaruna.lv со ссылкой на "Bez Tabu".

"В тот момент, когда я подарила билет [родственнице], моя тётя сказала: «Доченька, доживу ли я до него?», потому что концерт, оказывается, состоится только через полтора года. Мне даже в голову не пришло, что он запланирован так далеко. Я часто покупаю билеты на концерты, но такого разочарования у меня никогда не было", – рассказала Элина.

Она была уверена, что концерт пройдет в июне этого года, но оказалось, что хоровая музыка Раймонда Паулса прозвучит в Межапарке только в июле 2026 года.

"Это выглядело как введение в заблуждение, и оказалось, что у моих знакомых такая же ситуация с билетами. Просматривая публикации о концерте на Facebook, я увидела, что многие испытывают разочарование из-за того, что концерт пройдет только в июле 2026 года, а не в июле 2025-го. Кому вообще могло прийти в голову планировать событие на такой дальний срок?"

Исполнительный директор переснного праздника "Manai dzimtenei" (Моей Родине) Дайна Маркова сообщила, что на данный момент участие в концерте уже подтвердили 11 500 певцов со всей Латвии, а также представители латвийской диаспоры. На вопрос, знает ли сам Раймондс Паулс о предстоящем концерте, она ответила утвердительно, пояснив, что организаторы встречались с Маэстро.

Однако, по информации "Bez Tabu", Маэстро узнал о мероприятии одним из последних – уже после начала продажи билетов, причем сам он никак не участвует в его организации!

#раймонд паулс
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