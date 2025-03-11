Генсек НАТО заявил о наличии способов обеспечения безопасности Украины без миротворцев

Есть иные способы обеспечить безопасность Укрины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Приштину.

Глава альянса похвалил Францию и Великобританию за принятие инициативы в вопросе гарантий безопасности и обсуждение отправки европейских сил на Украину. «Но и есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент Трамп, мир еще не достигнут», — отметил Рютте.