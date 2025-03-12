Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал журналистам после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей 30-дневного прекращения огня, пишет ВВС .

В совместном заявлении США и Украины говорилось, что Киев готов «принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон», при условии его соблюдения российской стороной.

«На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях», — цитирует Ермака издание «Укринформ».

Он также заявил, что во время встречи в Джидде США «продемонстрировали стремление работать ради достижения справедливого и устойчивого мира».

«Мы считаем, что США — именно та страна, которая может сегодня сделать все, чтобы справедливый мир наступил. Они имеют эти рычаги. И сегодня мы услышали от партнеров, что они готовы работать дальше. Это непростая работа. Я не знаю, кто еще мог бы справиться с этой работой. Но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, для них это важно», — сказал он.

По словам Ермака, главным результатом встречи в Джидде стало восстановление американской военной помощи и обмена разведданными.

После переговоров американские партнеры должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время встречи, добавил Ермак.

«После этой встречи ключ сегодня — именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит».

Кая Каллас: Россия должна продемонстрировать готовность к миру

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз приветствует итоги переговоров в Джидде и готов сыграть свою роль в поддержке усилий по прекращению войны вместе с Украиной, США и другими партнерами.

«Цель Европейского союза — поддержать Украину в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права. Предложение о прекращении огня — если оно будет принято Россией — может стать важным шагом в этом направлении. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ЕС приветствует усилия властей Саудовской Аравии по организации переговоров.