Танки в кредит: Мерц хочет изменить Конституцию ФРГ

В Германии консерваторы и социал-демократы планируют реформу Основного закона страны, чтобы покрыть будущие расходы на оборону и инфраструктуру. Трудности возникли уже на первом этапе - в бундестаге, пишет DW .

Из-за Дональда Трампа и Владимира Путина Германия, вероятно, внесет изменения в конституцию. Неуверенность в дальнейшей поддержке США союзников по НАТО на фоне продолжающейся войны России против Украины - главные причины, заставившие немецких консерваторов из блока ХДС/ХСС и социал-демократов инициировать изменения в конституцию. Обе партии планируют создать в апреле правящую коалицию. Официальные переговоры о новом правительстве стартуют в четверг, 13 марта. В этот же день в бундестаге пройдет первое из двух внеочередных заседаний по реформе Основного закона, как конституцию в силу исторических обстоятельств называют в Германии. Второе и решающее заседание бундестага по этому вопросу запланировано на 18 марта.

Цель предложенных изменений - смягчить прописанные в конституции долговые ограничения и резко увеличить расходы на оборону и инфраструктуру. Ограничения, которые получили название "долговой тормоз", были введены после мирового финансового кризиса в 2008 году. Тогда федеральное правительство с помощью масштабной кредитной программы удержало немецкую экономику на плаву, но это должно было стать исключением. Теперь к похожим методам Берлин вынуждает в первую очередь геополитика.

"Головокружение" от кредитов на оборону

Необычны не только суммы, а это сотни миллиардов евро, но и темпы. Внести изменения в конституцию лидер ХДС и вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предлагает старым составом бундестага до 25 марта, когда соберется избранный на досрочных выборах в феврале новый парламент. Спешка объясняется тем, что в новом бундестаге у крайне правых, партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и крайне левых, Левой партии, будет так называемое "блокирующее меньшинство". Без них менять конституцию будет невозможно.

Суть предложенных изменений - создание сроком на 10 лет спецфонда на 500 миллиардов евро для инфраструктурных проектов - ремонта дорог, мостов, школ и прочего. Немецкие СМИ называют эти суммы "историческими" и "головокружительными". Для сравнения - расходы федерального бюджета в 2024 году составили примерно 466 миллиардов евро. Из них на армию было потрачено около 52 миллиардов.

Также предполагается снять долговые ограничения для расходов на оборону, превышающих один процент ВВП. Иными словами, расходы на оборону до одного процента ВВП планируется покрывать из бюджета, а все остальное - в кредит. Это позволит ускорить программу перевооружения бундесвера - в том числе с связи с тем, что значительная часть танков, бронемашин, ракет, систем ПВО, артиллерии и боеприпасов была передана и продолжает идти на поддержку Украины, четвертый год отражающей масштабное нападение России.

Танки - дорогой, но не самый дорогой товар в шопинг-списке бундесвера. В 2024 году бундестаг одобрил заказ на 105 новых немецких танков Leopard 2 плюс обслуживание на общую сумму около трех миллиардов евро. В 2022 году, уже после масштабного вторжения России в Украину, было принято решение закупить 35 современных американских истребителей пятого поколения F-35 на общую сумму около восьми миллиардов евро. Правда, сейчас на фоне сомнений в поддержке Европы со стороны администрации президента США Дональда Трампа звучат предложения пересмотреть сделку, но пока она в силе. Новый президент США требует от союзников увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, ставя под сомнение помощь тем, кто, по его мнению, тратит недостаточно.

Ожидается, что в ближайшие годы расходы на потребности немецкой армии и помощь Украине составят более трех процентов ВВП. Сейчас этот показатель на уровне двух процентов, что является обязательным уровнем расходов на оборону для членов НАТО. Германия достигла этого показателя не благодаря ассигнованиям из бюджета, а благодаря учрежденному в 2022 году спецфонду для бундесвера объемом 100 миллиардов евро. Но эта корзина почти пуста.

"Альтернатива для Германии" - против скорого голосования в бундестаге

На первом заседании бундестага, 13 марта, предложенные изменения будут рассмотрены в первом чтении, а на втором - проголосованы окончательно. Затем, 21 марта, изменения должен утвердить бундесрат - представительство федеральных земель ФРГ. В обоих случаях нужны две трети голосов, которых у консерваторов и социал-демократов нет. Поэтому им нужна поддержка либо "зеленых", либо либералов. "Зеленые" за считанные дни до первого заседания бундестага заявили, что готовы поддержать только увеличение расходов на оборону, а в остальном хотят доработки. Либералы в принципе против смягчения долговых ограничений. Поиски компромисса идут, изменения в предложенные законопроекты ожидаются до решающего дня голосования - вторника, 18 марта.

Но сопротивление "зеленых" - не единственная преграда для будущего правительства. Изменений в конституции пытается не допустить оппозиционная "Альтернатива для Германии", у которой в новом бундестаге будет вторая по величине фракция. Ее депутаты уже подали иск в Конституционный суд с требованием не допустить экстренных заседаний бундестага, мотивируя тем, что у них недостаточно времени для "формирования политической воли". Если же все-таки предложения будут проголосованы, АдГ собирается их оспаривать. С иском против заседаний выступила и Левая партия, которая придерживается пацифистских позиций и выступает против увеличения расходов на оборону.

Наконец, в самих партиях, инициировавших изменения в конституцию, тоже есть несогласные. Так, СМИ цитируют молодежное крыло Христианско-демократического союза (ХДС), которое предлагает по-другому распределить расходы на оборону с учетом возможного возвращения к призывной армии. Германия в 2011 году приостановила норму о всеобщей воинской обязанности. На фоне войны России против Украины все больше экспертов считают, что возвращение к ней в Германии - вопрос времени.