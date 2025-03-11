Трамп собрался нанести Канаде новый торговый удар

Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%.

Президент США Дональд Трамп поручил правительству повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 процентов от таможенной стоимости поставок. О готовящемся новом торговом ударе глава государства сообщил в своей соцсети Truth Social.

Поводом для этой меры послужила введенная властями провинции Онтарио 25-процентная пошлина на поставки электричества в три американских штата — Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк. Повышение составило 10 канадских долларов за каждый мегаватт-час к стоимости экспортируемой электроэнергии.

Ответная мера США вступит в силу со среды, 12 марта. Ответственным за исполнение новых тарифных условий Трамп сделал министра торговли Соединенных Штатов Говарда Лютника. «Я поручил министру торговли добавить дополнительные 25 процентов к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады», — резюмировал Трамп.