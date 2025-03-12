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Остапенко и Перес проиграли в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе 0

Спорт
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Остапенко и Перес проиграли в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
ФОТО: twitter

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с австралийкой Эллен Перес во вторник потерпела поражение в четвертьфинале парного разряда турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, пишет LETA.

Остапенко и Перес, посеянные под четвертым номером, уступили посеянным под пятым номером тайваньской теннисистке Се Шувэй и китаянке Чжан Шуай со счетом 5-7, 4-6.

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 215 рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что в первом круге латвийско-австралийский дуэт обыграл американскую пару Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик со счетом 6-1, 7-6 (7:5), а во втором – победил казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву и датчанку Клару Таусон со счетом 7-6 (7:4), 6-4.

В одиночном разряде первая ракетка Латвии Остапенко (WTA 26) была посеяна в Индиан-Уэллсе под 26-м номером. Она пропустила первый круг, а во втором проиграла китаянке Ван Синьюй (WTA 42) со счетом 4-6, 4-6, заработав 35 рейтинговых очков.

Турнир в Индиан-Уэллсе на кортах с твердым покрытием продлится до середины марта.

#теннис #остапенко
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