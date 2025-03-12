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Как пенсионеры в Латвии могут выжить? - Солвита Аболтиня 5

Политика
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Как пенсионеры в Латвии могут выжить? - Солвита Аболтиня
ФОТО: LETA

Латвийский посол в Нидерландах Солвита Аболтиня, проводя отпуск в Риге, была удивлена, зайдя в латвийский супермаркет и увидев цены на продукты, пишет tautaruna.lv со ссылкой на издание Privātā Dzīve.

Уже почти год Аболтиня с мужем живет в Гааге. Рассказывая о повседневной жизни, она отметила, что из-за большого количества ветряных электростанций в Гааге она платит за электричество значительно меньше.

"Продукты дорогие, но морепродукты Северного моря дешевле, чем в Латвии. Интересно, что в Нидерландах нет крупных супермаркетов, а только небольшие магазинчики, зато с качественными товарами. Зарплаты там гораздо выше. Когда я зашла в супермаркет в Риге, задумалась о пенсионерах – как они могут выживать?..", – сказала Аболтиня.

#пенсионеры
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Комментарии (5)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го марта

    Это кого я вижу? Неужели это та самая "УЛЮЛЮКА", которая пенсионеров передразнивала около СЭЙМа Латвии? Это же она, устроила всем нам это "счастье", а сама вместе с мужем совсем неплохо устроилась в благополучной Гааге на деньги тех самых стариков, которых она улюлюкая обобрала!

    31
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го марта

    Ну вот видите как сладко пригревает наша политбюрократия даже тех, кто для неё уже трэш и обуза. Только попади в эту систему, только стань своим. И тебя уже не бросят, будь ты даже распоследним говном. А пенсионерам жить у нас не нужно. И выживать Они только финансовая и медицинская нагрузка для системы без пользы. Отсюда и.

    32
    0
  • lg
    lo gos
    13-го марта

    Ой-ой-ой-ой-ой! А кто это сделал? А что это такое? Ой-ой! А кто это сделал! Это она, типа осуждает. Двуличная социопатка.

    50
    0
  • MiU
    Made in USSR
    13-го марта

    "Я без мыслей об народе Не могу прожить и дня!.. Утром мажу бутерброд — Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" (с) Филатов Леонид

    74
    0
  • Д
    Дед
    12-го марта

    Вот такое ты с..а государство и сделала, пока воровала. Теперь живет в Гааге и сострадает. причем живет на деньги латвийских жителей. Домой эту су..у и на биржу!

    152
    0
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