Как пенсионеры в Латвии могут выжить? - Солвита Аболтиня

Латвийский посол в Нидерландах Солвита Аболтиня, проводя отпуск в Риге, была удивлена, зайдя в латвийский супермаркет и увидев цены на продукты, пишет tautaruna.lv со ссылкой на издание Privātā Dzīve.

Уже почти год Аболтиня с мужем живет в Гааге. Рассказывая о повседневной жизни, она отметила, что из-за большого количества ветряных электростанций в Гааге она платит за электричество значительно меньше.

"Продукты дорогие, но морепродукты Северного моря дешевле, чем в Латвии. Интересно, что в Нидерландах нет крупных супермаркетов, а только небольшие магазинчики, зато с качественными товарами. Зарплаты там гораздо выше. Когда я зашла в супермаркет в Риге, задумалась о пенсионерах – как они могут выживать?..", – сказала Аболтиня.