Если сегодня составить топ-3 наиболее острых проблем, с которыми к нам обращаются читатели, то безусловное первое место, с серьезным отрывом, займут вопросы, так или иначе связанные с медициной.

В отличие от прошлых лет, когда традиционно «зимними» были вопросы, так или иначе связанные с жильем, с отоплением и счетами за него, сегодня прочное лидерство принадлежит медицинским услугам и их доступности.

Кто наш собеседник

Поскольку мы уже достаточно времени и места посвятили рассказам о безумных очередях на медицинские услуги, об аптечных «нововведениях» с 1 января и проч., в очередной описывать конкретные случаи не будем: это все – следствие. А вот каковы причины? «Излечимы» ли они, и если да, то как?

Высказать свое мнение мы попросили человека, имя которого неразрывно связано с латвийской медициной, компетентность которого не может вызвать даже тени сомнения. Наш собеседник – экс-министр здравоохранения Латвии, экс-главный редактор журнала Latvijas ārsts, один из основателей и руководителей Латвийского общества врачей Петерис Апинис, который к тому же до недавнего времени являлся советником действующего нынешнего министра здравоохранения Хосама Абу Мери.

Деньги есть – но денег нет?

– Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: несмотря на усилия Министерства здравоохранения и, без всякой иронии, невероятную активность лично министра г-на Хосама Абу Мери, а также постоянное увеличение финансирования и наличия у большинства населения медицинских страховок, ситуация в здравоохранении становится все хуже. Особое беспокойство вызывает, что на многие медицинские услуги очереди выстраиваются на год вперед и дольше. Понятно, что у людей за время ожидания усугубляются проблемы со здоровьем, поскольку они не получают вовремя услуги диагностики и лечения.

Чем можно это объяснить? По-прежнему не хватает финансирования, нерационально расходуются средства, не налажена система оказания медицинских услуг...

– Начнем с вашего утверждения по поводу активности г-на Хосама Абу Мери. Он действительно чрезвычайно активен. Он постоянно ездит то по Латвии, то за границу, пишет книгу о ливанской кухне, рассказывает о личной жизни, делает селфи с тысячами латвийцев... Он постоянно «в телевизоре», хвалит себя, изрекает истины, достойные студента второго курса. Он ездит по лечебным учреждениям, с мудрым видом смотрит на томографы и аппараты ИВЛ, попутно заявляя, что этого до него не делал ни один из его предшественников.

Хотя на самом деле все предыдущие министры здравоохранения тоже посещали каждую больницу в Латвии и тоже торжественно разрезали ленточки. Разница в том, что г-н Абу Мери готов перерезать ленточку едва ли не в каждой палате и прикроватной тумбочке. Вся эта активность, безусловно эффективная с точки зрения медийности, имеет мало общего с реальной эффективностью в улучшении системы здравоохранения населения.

Немного о реальной «истории успеха» г-на Абу Мери на посту главы Минздрава. В прошлом году государство НЕ потратило более 10 миллионов евро (конкретно – 10 113 322 евро) на нужды здравоохранения. Эти деньги вернулись назад в государственный бюджет. Семейным врачам (врачам общей практики и первичной помощи) НЕ БЫЛО выплачено 2,4 миллиона евро, на лабораторные исследования – почти 3 миллиона.

За этими цифрами – очереди пациентов, ожидающих анализы, манипуляции, операции и консультации. Пациентам говорят: денег нет, ждите очереди. Но на самом деле деньги просто неправильно планируются, а во многих случаях просто не тратятся и возвращаются в государственный бюджет. На врачей общей практики давят, чтобы они не отправляли пациентов в лабораторию, те стараются отправить как можно меньше, в результате чего пациенты обследуются недостаточно. А государство экономит деньги!

Возвращаясь к активности г-на министра: все время, пока он возглавляет Минздрав, гласности предается едва ли не каждый его шаг: где был, с кем встречался, сколько обещал. Во всех сельских и городских больницах, амбулаториях и клиниках, которые посещает Хосам, он обнаруживает, что денег не хватает.

И он тут же дает распоряжение своим советникам, которые, в свою очередь, дают распоряжение чиновникам министерства, а те дают распоряжение чиновникам Национального агентства здравоохранения – что деньги нужно у кого-то другого забрать и добавить тому, кому в данный момент их обещал г-н министр. Это продолжается круглый год, и через некоторое время у тех, кому что-то добавили, могут это «что-то» отнять. Вся эта суета мешает стабильному финансовому планированию в течение всего года.

Таким образом, на данный момент очереди за медицинскими услугами, финансируемыми государством, во многом обусловлены хаотичным поведением министра здравоохранения и руководимого им министерства. Тарифы неправильные, деньги выделяются на основе личных симпатий и антипатий. Для государственных больниц характерна бюрократия, но особенно бюрократия душит семейных врачей, которые вынуждены до 70% своего времени проводить за писаниной или ставя галочки в компьютере. Про электронную систему e-veselība и говорить не стоит: она так и не доведена до хотя бы приемлемого уровня. Поэтому приходится долго ждать электронного рецепта как в кабинете врача, так и в аптеке.

При этом объективно Латвия стареет, пожилые люди тратят больше средств на здравоохранение. Медицина становится дороже – сейчас мы любим делать компьютерную и магнитно-резонансную томографию даже в тех случаях, с которыми врачи во времена моей молодости справлялись, сидя в темной комнате и изучая рентгеновские снимки. Но КТ и МРТ, понятно, стоят гораздо дороже! Плюсом к этом всему еще одна плохая новость: денег на здравоохранение будет выделяться меньше, поскольку больше средств сегодня требует безопасность и армия. Так что мой прогноз неутешителен: при Хосаме Абу Мери очереди будут только расти.

На «денег нет» и лечения нет?

– Не секрет, что шансы на получение медицинской услуги в более короткие сроки значительно возрастают, если пациент соглашается услугу оплатить (лично или через медицинскую страховку). Из личного опыта: недавно мне предложили медицинскую услугу – по квоте через год, платно – через неделю. То есть у медицинских учреждений в принципе есть возможность принимать больше пациентов, вопрос только в деньгах...

– Да, медицинские услуги стоят денег, и немалых. Помещения, энергия, оборудование, лекарства, лабораторные анализы, реабилитация – это все стоит дорого. Работа врача тоже стоит дорого: надо понимать, что врач 12 (!) лет изучал медицину (учеба + резидентура), учился на мировых конференциях, читал журналы и специализированную (дорогую) литературу в Интернете, осваивал новые методики. За все это кто-то должен платить. Варианта два: или платит один пациент, или платят солидарно – то есть наши деньги идут в бюджет, и часть бюджета выделяется на здравоохранение.

В этом году на деятельность, курируемую Министерством здравоохранения, будет потрачено 1 937 775 496 евро – по факту, почти 2 миллиарда евро. Бюджет Министерства здравоохранения в этом году составит 11,3% консолидированного бюджета страны (в прошлом году – 11,7%). Этого бюджета никогда не хватит на все нужды.

Например: Hemgenix, генная терапия гемофилии B на основе аденоассоциированного вирусного вектора, стоит в США 3,5 миллиона долларов на один случай. В Латвии этот препарат пока недоступен, но есть пациенты, которым такое лечение может помочь. В этом году Латвия заплатила 1,5 миллиона евро литовской клинике за лечение девочки с редким генетическим заболеванием.

Таким образом весь бюджет может быть потрачен сразу. Больше всего дефицит бюджета мы наблюдаем в системе компенсируемых лекарств, где Латвия не может оплатить очень дорогие препараты для иммунотерапии и химиотерапии рака.

Что касается амбулаторных (фактически стационарных) услуг по диагностике, лечению и реабилитации, то за них всегда придется платить. Очень коварная система – «медицинское страхование», которое в основном осуществляется государственными и местными органами власти и учреждениями. Деньги, которые могли бы быть потрачены на здоровье всего населения, перенаправляются в страховые компании, которые оставляют прибыль себе и оплачивают диагностику и лечение «избранных». Таким образом, в Латвии растет неравенство в доступе к услугам между молодыми и пожилыми, относительно здоровыми и действительно больными, городскими и сельскими жителями, богатыми и бедными.

Аптечная реформа: «ленинским курсом»?

– Говоря о реформах последнего времени, нельзя не упомянуть аптечную реформу и возмутившие общество пресловутые 0,75 евро «за обработку рецепта»...

– Уже в то время, когда г-н Абу Мери вступил в должность, было хорошо известно, каковы приоритеты в здравоохранении. В первую очередь – решение проблемы очередей и проблемы нерационального распределения финансов в спектре услуг, финансируемых государством. Цена на лекарства была примерно приоритетом №15. Г-н Абу Мери выбрал в качестве приоритета реформу цен на лекарства, которая, по сути, оказалась направлена против руководителей и владельцев небольших аптек.

До сих пор латвийские аптеки были действительно превосходны. Порядок, чистота, гигиена, грамотные специалисты, компьютерные программы, считающие каждую таблетку, освещение, тепло... Надеюсь, все помнят времена COVID-19, когда аптеки во многих местах были единственным доступным форпостом медицины, где можно было получить совет и поддержку. Нравится это кому-то или нет, но фармацевт и его помощники имеют право на зарплату, они должны платить налоги. Я не буду подробно останавливаться на том, что не менее 1% от каждого платежа по кредитной карте уходит иностранным держателям карт, что электронное здравоохранение (e-veselība) работает плохо, что аптеки должны платить различные сборы, например, Государственному агентству лекарственных средств, или просто содержать бухгалтера.

Можно ли все сделать дешевле и проще? Да запросто! Просто пойти на Центральный рынок и купить с рук белорусский цитрамон или российский анальгин. Это, конечно, дешевле, правда, я и сам никогда не покупаю такие лекарства, и другим не советую – слишком велика вероятность подделки. Не меньше рискуют столкнуться с подделкой те, кто покупает лекарства в интернете.

Однако реформа г-на Абу Мери, по сути, это снижение доходов аптек и приближение аптечного рынка к тетке с сумкой лекарств неизвестного происхождения. Даже если отбросить риск подделки – в аптеке обычно есть все, более или менее необходимое для ежедневного использования, а у тетушки на рынке ассортимент, мягко говоря, невелик. Реформа Хосама Абу Мери – это путь к снижению доступности лекарств.

Это не просто изменение наценок на лекарства – более высокие наценки на дешевые препараты и более низкие – на дорогие. Реформа цен на лекарства превратилась в грандиозную неразбериху. Фармацевтов медийно превратили чуть ли не в злодеев, продающих лекарства по завышенной цене, а теперь еще и взимающих дополнительные 75 центов.

Яркий пример из новой реформы цен на лекарства от Хосама Абу Мери: 10 миллионов государственных денег брошены на частичное субсидирование каждого рецепта (0,75 или 1,75 евро – в зависимости от аптеки). То есть, как и при социализме, государство оплачивает часть работы фармацевта за выдачу парацетамола, аспирина или капсул витамина D. Эти деньги можно было бы рационально использовать для компенсации лекарств: это действительно снизило бы цены на медикаменты и на самом деле помогло бы самым тяжелобольным. А вот «вертолетные деньги» за каждый рецепт напоминают мне о понимании экономики Лениным.

«Очереди будут только расти»

_– Подведем итог. Исходя из вашего богатого личного профессионального опыта: есть ли у нашей медицины в обозримом будущем шанс если не на выздоровление, то хотя бы на частичное оздоровление? _

– Будем реалистами: ситуации, когда ВСЕ медицинские услуги в Латвии оплачиваются государством из бюджета, нет и никогда не будет. Единственное «окно возможностей» – тратить средства более рационально.

Однако наши политики до сих пор считают, что покраска стен больничных корпусов, строительство новых зданий, новые компьютеры и т. д. – это и есть лечение. Функционирование государственных медицинских учреждений очень нерационально по сравнению с частными. Поэтому есть прекрасная возможность тратить деньги более рационально и направлять их на реальную диагностику и лечение: это была бы реальная помощь пациентам, реальное сокращение очередей.

Сегодня, глядя на экономическую ситуацию в Латвии, на угрозы безопасности, на огромные расходы, связанные с Rail Baltica и другими грандиозными проектами, я не испытываю оптимизма. Думаю, что очереди за медицинскими услугами, финансируемыми государством, будут только расти.