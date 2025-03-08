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Как в Риге продать квартиру покойной бабушки - нюансы законодательства 0

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Как в Риге продать квартиру покойной бабушки - нюансы законодательства

«Жене досталась квартира по завещанию после смерти ее бабушки. Квартира была в запущенном состоянии, я полностью оплатил ремонт (имеются подтверждающие документы).

Также еще во время жизни бабушки я оплачивал со своего счета коммунальные услуги. Сможет ли в случае развода жена эту квартиру продать без моего согласия и компенсации моих вложений? Читательница bb.lv»

Санта ТЕРЕХИНА, присяжный нотариус Рижского окружного суда:

– Согласно действующему законодательству Латвии, имущество, полученное в дар или по наследству (в том числе недвижимость), является собственностью исключительно того, кому она была передана.

Владелец же имеет право распоряжаться своей собственностью так, как он считает нужным – может продать, подарить, заложить и т. д. Таким образом, если супруга в случае развода решит продать квартиру, полученную по наследству, она вправе это сделать без чьего-либо согласия.

В свою очередь, автор вопроса в таком случае имеет право претендовать на средства, которые он вложил в недвижимость супруги.

И тут есть два варианта: либо они договариваются и супруга возвращает вложенные средства добровольно, или – в случае ее отказа – он может потребовать возврат денег через суд. И в этом случае в качестве подтверждения как раз и пригодятся чеки, квитанции, банковские распечатки и прочие документы, свидетельствующие о затратах на ремонт квартиры.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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