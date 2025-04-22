Самообслуживание граждан: в Латвии за 10 млн евро сделают креативную систему выдачи паспортов

Во вторник, 22 апреля, Кабинет министров ЛР одобрил разработку новой информационной системы удостоверяющих личность документов, внедрение частичного самообслуживания и развитие технической инфраструктуры, сообщили bb.lv в правительстве.

Нынешняя необходимая для обеспечения процесса государственная информационная система — Информационная система удостоверяющих личность документов (PADIS) — морально и физически устарела; обеспечение её бесперебойной и быстрой работы затруднено, признались в правительстве.

Рабочие станции, используемые для оформления удостоверяющих личность документов, изношены, что может задерживать процесс оформления.

Стоит угроза беспрерывности функционирования PADIS, имеются незапланированные перерывы в работе, а время, необходимое для восстановления её работы, достаточно велико.

В рамках проекта планируется:

разработать новую версию PADIS;

приобрести оборудование для рабочих мест по оформлению удостоверяющих личность документов и терминалы самообслуживания для клиентов;

приобрести техническую инфраструктуру (оборудование, программное обеспечение и др.) для персонализации удостоверяющих личность документов в альтернативной локации;

разработать новую электронную услугу для оформления удостоверяющих личность документов, которая позволит клиенту самостоятельно (в удобное для него время и место) создать заготовку заявления, оплатить государственную пошлину и записаться на получение услуги;

разработать и внедрить услугу по выдаче удостоверяющего личность документа за пределами Управления.

Правительство Силини также утвердило планируемые расходы проекта в размере 10 000 000 евро, из которых ЕС даст 8 500 000 евро.

Реализацию проекта планируется завершить до 31 декабря 2029 года.

Как изменится стоимость получения нового паспорта, не сообщается.