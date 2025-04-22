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Самообслуживание граждан: в Латвии за 10 млн евро сделают креативную систему выдачи паспортов 8 2092

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Самообслуживание граждан: в Латвии за 10 млн евро сделают креативную систему выдачи паспортов

Во вторник, 22 апреля, Кабинет министров ЛР одобрил разработку новой информационной системы удостоверяющих личность документов, внедрение частичного самообслуживания и развитие технической инфраструктуры, сообщили bb.lv в правительстве.

Нынешняя необходимая для обеспечения процесса государственная информационная система — Информационная система удостоверяющих личность документов (PADIS) — морально и физически устарела; обеспечение её бесперебойной и быстрой работы затруднено, признались в правительстве.

Рабочие станции, используемые для оформления удостоверяющих личность документов, изношены, что может задерживать процесс оформления.

Стоит угроза беспрерывности функционирования PADIS, имеются незапланированные перерывы в работе, а время, необходимое для восстановления её работы, достаточно велико.

В рамках проекта планируется:

  • разработать новую версию PADIS;

  • приобрести оборудование для рабочих мест по оформлению удостоверяющих личность документов и терминалы самообслуживания для клиентов;

  • приобрести техническую инфраструктуру (оборудование, программное обеспечение и др.) для персонализации удостоверяющих личность документов в альтернативной локации;

  • разработать новую электронную услугу для оформления удостоверяющих личность документов, которая позволит клиенту самостоятельно (в удобное для него время и место) создать заготовку заявления, оплатить государственную пошлину и записаться на получение услуги;

  • разработать и внедрить услугу по выдаче удостоверяющего личность документа за пределами Управления.

Правительство Силини также утвердило планируемые расходы проекта в размере 10 000 000 евро, из которых ЕС даст 8 500 000 евро.

Реализацию проекта планируется завершить до 31 декабря 2029 года.

Как изменится стоимость получения нового паспорта, не сообщается.

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#паспорт
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(8)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го апреля

    Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося революционного деятеля Владимира Ильича Ленина, который создал первое в мировой истории социалистическое государство рабочих и крестьян, необратимо изменившее как историю России, так и историю остального мира. Его выводы о глубинных причинах кризиса капитализма и империализма, актуальны и сегодня, особенно когда проект глобализма потерпел исторических крах и мы откатились во времен "старой-доброй" империалистической конкуренции с рисками мировой войны в условиях глобального неравенства.

    12
    6
  • ЯО
    Яшка Одесский
    22-го апреля

    А чё слабо КАЖДЫЙ МЕСЯЦ новый паспорт! Деньги же больше некуда девать! Всё равно "богаче" всех живём...

    12
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го апреля

    сувенирная продукция.

    12
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го апреля

    это временные паспорта для торг компаний, тип "Р"

    6
    5
  • EB
    Emigrants Berzins
    22-го апреля

    Это опять будут паспорта менять? Это какой уже пасэ, начиная с 1992 года?

    12
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го апреля

    Мда...Как в давние времена, без компухтеров разных и софта навостренного пачпорта выдавали??? Ужос что твориццо.🤧

    9
    3
  • С
    Сарказм
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го апреля

    О да, говорят и на телегах народ раньше ездил, без навороченных самобеглых повозок обходился. И ничо, справлялись.

    3
    1
  • З
    Злой
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го апреля

    И не было никаких записей и очередей на получение паспорта

    3
    1
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