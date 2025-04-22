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Пуданс: традицию вручения сабель офицерам нужно сохранить 1 480

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2025
LETA
Пуданс: традицию вручения сабель офицерам нужно сохранить

Традицию вручения сабель в латвийской армии следует сохранить, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Он отметил, что много говорится о том, как украинцам удается противостоять в войне против России, и здесь важна моральная сила армии, а ее формирует принадлежность военнослужащих к своему подразделению, к своим вооруженным силам. По словам Пуданса, чувство принадлежности к армии строится в том числе через историю и традиции.

"Сабля - своего рода подтверждение для офицера, чего он достиг", - подчеркнул командующий НВС, напомнив, что эта традиция была восстановлена в 2018 году.

По мнению Пуданса, традицию важно сохранить, однако объем необходимых для закупки сабель средств в реальности намного меньше озвученного, поскольку необходимо столько сабель, сколько в конкретный год выпускается офицеров.

Как сообщалось, министр обороны Андрис Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель для офицеров.

Спрудс подчеркнул, что традиции важны и их следует чтить, однако расходы необходимо тщательно продумать и сократить, так как приоритетом в настоящее время является укрепление боевого потенциала армии.

Как сообщалось, Министерство обороны в ближайшие годы запланировало 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров НВС. На поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже были заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство ЛЕТА.

Сабли предназначены для вручения офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабель была начата в 1920 году.

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#традиции # армия
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Оставить комментарий

(1)
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    22-го апреля

    За свой счёт сохраняйте. А не за мой и государства.

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