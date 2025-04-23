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Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 апреля) 1 746

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 апреля)
ФОТО: dreamstime

Папа ушел, у России требуют пенсии для жителей Латвии, зачем армии сабли с кисточками… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Папа ушел

Весьма символично оставил этот тленный мир Папа Римский Франциск – он ушел в Великий понедельник после праздника воскрешения господня. Словно сказав – ну вот, Иисус воскрес, теперь я могу идти.

О кончине папы римского Франциска в Риме сообщила пресс-служба Ватикана. По словам кардинала Фарелла, понтифик был примером истинного ученика Господа Иисуса Христа.

Еще накануне, 20 апреля, понтифик лично приветствовал людей на площади Святого Петра. Это было его последнее появление на публике перед смертью, которой предшествовала пневмония.

Остапенко обыграла первую ракетку мира

Белоруска Арина Соболенко уступила латвийской теннисистке в финале турнира серии WTA 500 в Штутгарте – 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 26 минут. Счет личных встреч между теннисистками – 3-1 в пользу Соболенко.

27-летняя Остапенко выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый с февраля 2024-го. Первая ракетка мира Соболенко проиграла в трех финалах из пяти в этом году.

Призовой фонд турнира – 1 064 510 долларов. Победа в турнире принесла Остапенко 500 рейтинговых очков, денежный приз в 925 тысяч долларов, а также новый автомобиль Porsche Macan Turbo.

Создана программа для понимания предвыборных программ

Эксперты по доступности создали инструмент для облегчения понимания предвыборных программ.

На сайте собраны программы всех списков кандидатов с сайта Центральной избирательной комиссии – как в оригинале, так и в упрощенном с помощью искусственного интеллекта варианте.

Как сообщалось, для участия в муниципальных выборах было подано 340 списков. Выборы состоятся в начале июня.

У нас есть план по борьбе с бюрократами!

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Cлучилось в какой-то степени историческое событие – спецгруппа представила правительству план мер по уменьшению бюрократии.

Бороться будут сами бюрократы. В плане нет ничего, что не могли бы сделать сами министерства в рамках данных им полномочий.

Отметим, что это уже пятый или шестой план искоренения бюрократии в Латвии…

Зачем армии сабли с кисточками?

На прошедшей неделе много шуму вызвало сообщение о том, что Министерство обороны потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил; на поставку таких атрибутов, в том числе ножен и нарядных петелек для эфесов, в предыдущие годы уже заключены договоры на сотни тысяч евро.

Сабли предназначены для выдачи действующим и будущим офицерам – выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабли была начата в 1920 году, ее вручает президент государства.

Министр финансов скептически отнесся к необходимости подобной закупки и эффективности такого оружия на современном поле боя.

Госагентство потребовало у РФ выслать деньги для пенсионеров

17 апреля Латвийское госагентство социального страхования официально потребовало от России денег для ее пенсионеров, проживающих в нашей стране. Российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед получателями пенсий в Латвии в размере 3,5 миллиона евро.

Согласно ее обязательствам, финансирование пенсионных выплат должно было быть перечислено ещё в феврале. Это значит, что многие старики уже два-три месяца выживают «на грани существования».

Латвийская сторона утверждает, что никаких практических препятствий для осуществления перевода не существует.

В Латвии побороли кишечную палочку

В течение нескольких дней не было выявлено новых случаев заражения кишечной инфекцией E. coli в связи с ранее зарегистрированными вспышками, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). В последний раз ЦПКЗ сообщал о новом случае, связанном с предыдущими вспышками, 15 апреля.

Эпидемиологическое расследование все еще продолжается.

На данный момент зарегистрировано более 60 случаев заражения этой кишечной палочкой, большинство из них – у детей.

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#новости #события
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    22 апреля, умер Папа римский и тут же, 22 апреля, родился Ленин. Такая вот реинкарнация, а мы в неё не верили.

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