Идеи для правительства ЛР: бюрократию укоротить, а бюрократов оставить

Попытка номер…

Напомним, что борьбу с бюрократией Эвика Силиня объявила в рамках рестарта своего правительства. Сразу же скажем, что никаких революционных предложений специальная группа не выдвинула — это вполне простые предложения "на уровне третьего класса", как заметил сопредседатель группы Айгарс Ростовскис. Так почему же событие почти исторического масштаба? А потому, что за последние почти три десятилетия предпринималось по меньшей мере 4–5 попыток "укротить бюрократию", но дальше риторики и пустых обещаний дело не продвинулось.

Эйнарс Репше в бытность премьером (в далеком уже 2004–м) даже создал бюро по борьбе с "несуразностями", но никакой борьбы де–факто не было, и вскоре после отставки Репше бюро ликвидировали.

Следующие премьеры тоже грозились и бюрократию уменьшить, и даже чиновников сократить, но опять результат был нулевой. Ну разве что ликвидировали те должности, которые долгое время оставались вакантными.

А можно было без спецотряда?

И вот наконец сегодня, 22 апреля 2025 года, правительству представят 21 конкретное предложение по уменьшению бюрократии. Честно говоря, большую часть из того, что предложила рабочая группа, министерства уже давно сами могли реализовать. Ну кто мешал чиновникам с учетом развития технологий меньше плодить и рассылать бумажных писем, заменив все это электронными письмами.

Почему госуправление само не догадалось предложить жителям, регистрируя свою официальную электронную почту, одновременно и зарегистрировать свой номер банковского счета — с тем чтобы государство само автоматически переводило на этот счет причитающиеся конкретному жителю пособия или другие госвыплаты.

Все просто — если человеку положены пособия, то соответствующее госучреждение без всяких просьб и заявлений этого человека по умолчанию начинает ему это пособие выплачивать.

И без подсказки экспертов рабочей группы чиновники могли бы решить, что для упрощения процесса возврата переплаченных налогов чеки за медицинские услуги и за оплату учебы или спортивных занятий и кружков сразу же подают в СГД в электронном виде.

В числе предложений рабочей группы и отказ от контроля за мелкими строительными работами (например, утепление небольшого дома), и отказ от разного рода справок и дублирования запрашиваемой информации — например, если предприниматели уже подали все данные в СГД, то им уже не нужно те же самые данные еще и предоставлять центральному статуправлению.

Избирателей на сокращать!

Представители специальной группы уверяют, что если правительство и Сейм оперативно внедрят все это 21 предложение, то они, окрыленные, продолжат работу дальше и уже выйдут с куда более масштабными инициативами по уменьшению бюрократии. В рабочей группе надеются, что правительство быстро одобрит первый пакет предложений и до Лиго направит их в Сейм.

Важно подчеркнуть: в задачу этой специальной группы не входит уменьшение самих бюрократов. Премьер четко дала понять, что не поддержит сокращение чиновников. Видимо, в преддверии выборов Эвика Силиня не хочет злить чиновников — ведь это преданные избиратели партий власти.