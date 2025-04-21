Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

"Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я вынужден сообщить вам о смерти нашего святого отца Франциска. Сегодня в 7.35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. - сообщил кардинал курии Кевин Фаррелл. - Вся его жизнь была посвящена служению Богу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения. С бесконечной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса Христа мы предаем душу папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога".

Пасхальное обращение папы Франциска к верующим

Накануне, 20 апреля, когда католики, протестанты и православные христиане по всему миру отмечали праздник Воскресения Христова, понтифик поприветствовал людей на площади Святого Петра и произнес традиционное благословение Urbi et Orbi ("Городу и миру"). Это было его последнее появление на публике перед смертью, которой предшествовала болезнь пневмонией.

Текст самого обращения зачитал при этом церемониймейстер папы, архиепископ Диего Джованни Равелли. Крое прочего, он затронул тему войны Израиля с террористической организацией ХАМАС, назвав тревожным "растущий климат антисемитизма, распространяющийся по всему миру".

В то же время, говорилось в обращении Франциска, его мысли сосредоточены на людях в секторе Газа, где "продолжающийся ужасный конфликт приносит смерть и разрушения и вызывает драматическую и недопустимую гуманитарную ситуацию". "Я обращаюсь к сторонам конфликта с призывом прекратить огонь, освободить заложников и помочь людям, которые страдают от голода и жаждут мирного будущего!"

Глава Римской католической церкви призвал политических лидеров направлять доступные ресурсы на помощь нуждающимся, борьбу с голодом и поддержку инициатив, способствующих развитию. "Принцип человечности никогда не должен теряться как ориентир нашего повседневного поведения", - сказал он. Также понтифик заявил, что Пасхальный праздник в этом году необходимо использовать как повод для освобождения военнопленных и политических заключенных.

Комментируя смерть понтифика, президент Израиля Ицхак Герцог, подчеркнул, что Франциск был "человеком глубокой веры, мира и сострадания".