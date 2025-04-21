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Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 8 1132

В мире
Дата публикации: 21.04.2025
Deutsche Welle
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

О кончине папы римского Франциска в Риме сообщила пресс-служба Ватикана. По словам кардинала Фарелла, понтифик был примером истинного ученика Господа Иисуса Христа.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я вынужден сообщить вам о смерти нашего святого отца Франциска. Сегодня в 7.35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. - сообщил кардинал курии Кевин Фаррелл. - Вся его жизнь была посвящена служению Богу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения. С бесконечной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса Христа мы предаем душу папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога".

Пасхальное обращение папы Франциска к верующим

Накануне, 20 апреля, когда католики, протестанты и православные христиане по всему миру отмечали праздник Воскресения Христова, понтифик поприветствовал людей на площади Святого Петра и произнес традиционное благословение Urbi et Orbi ("Городу и миру"). Это было его последнее появление на публике перед смертью, которой предшествовала болезнь пневмонией.

Текст самого обращения зачитал при этом церемониймейстер папы, архиепископ Диего Джованни Равелли. Крое прочего, он затронул тему войны Израиля с террористической организацией ХАМАС, назвав тревожным "растущий климат антисемитизма, распространяющийся по всему миру".

В то же время, говорилось в обращении Франциска, его мысли сосредоточены на людях в секторе Газа, где "продолжающийся ужасный конфликт приносит смерть и разрушения и вызывает драматическую и недопустимую гуманитарную ситуацию". "Я обращаюсь к сторонам конфликта с призывом прекратить огонь, освободить заложников и помочь людям, которые страдают от голода и жаждут мирного будущего!"

Глава Римской католической церкви призвал политических лидеров направлять доступные ресурсы на помощь нуждающимся, борьбу с голодом и поддержку инициатив, способствующих развитию. "Принцип человечности никогда не должен теряться как ориентир нашего повседневного поведения", - сказал он. Также понтифик заявил, что Пасхальный праздник в этом году необходимо использовать как повод для освобождения военнопленных и политических заключенных.

Комментируя смерть понтифика, президент Израиля Ицхак Герцог, подчеркнул, что Франциск был "человеком глубокой веры, мира и сострадания".

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#папа римский #уход
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Оставить комментарий

(8)
  • Д
    Дед
    21-го апреля

    Может его и любили, но Папу, который легализовал женщин- священников и пошел против библии, странно было называть главой церкви Иисуса.

    9
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го апреля

    в Ватикане с 1922 нет законного Папы. управляет всем Черный кардинал

    8
    2
  • Н
    Николай
    21-го апреля

    Соболезную. Не место для для споров. Его любили миллиарды людей.

    8
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го апреля

    Ну вот.😳 Пережравши что ли был на пасху? Кого там следующего выберут? Надеюсь это не будет транс или гей с синими волосами. 🤧

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