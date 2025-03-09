Вывод войск США из Латвии отменяется; наоборот - их здесь может стать больше - СМИ

По данным The Telegraph, Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения американских войск в Европе. Об этом пишет DW .

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передислокации американских войск в Европе и вывода контингента из Германии.

Издание отмечает, что в общей сложности за пределами США размещены около 160 тысяч американских военнослужащих. Трамп может перераспределить некоторые войска в Европе и сосредоточить их вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, пишет The Telegraph.

Газета цитирует заявление представителя национальной безопасности США Брайана Хьюза, подчеркнувшего, что американские военные "всегда рассматривают возможность переброски войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам".

Латвия тем временем продолжает быстро наращивать военные расходы, которые сейчас составляют 3,5% от ВВП, больше, чем у многих стран НАТО. Объявлено, что уровень расходов на военные нужды скоро будет увеличен в Латвии до 4%, а потом - до 5%.