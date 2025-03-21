Население попало в сети: жители Латвии выключают телевизоры

Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Население попало в сети: жители Латвии выключают телевизоры

Популярность социальных сетей в Латвии продолжает расти, в то время как интерес к телевидению и радио снижается. Интерес к печатным изданиям стабилизировался.

Как показало исследование, проведенное по заказу Национального совета по электронным СМИ, более трех четвертей латвийцев пользуются социальными сетями и новостными порталами в интернете хотя бы раз в неделю. Результаты опроса показали, что популярность социальных медиа достигла самого высокого уровня с 2019 года, и особенно в этом отношении выделяется возрастная группа 16–30 лет, где 93% респондентов пользуются социальными сетями хотя бы раз в неделю.

Самой популярной соцсетью в Латвии является Facebook — 65% респондентов, на втором месте YouTube — 64%, на третьем Instagram — 35%.

Новостными интернет–порталами пользуются 86% респондентов. Но платный интернет–контент используют лишь 3% участников опроса.

Количество радиослушателей и интенсивность использования радио за последние пять лет существенно не изменились — его слушают 79% участников опроса. Наиболее популярной радиостанцией в Латвии является "Латвийское радио–2", которое круглосуточно передает латышскую музыку.

В то же время опрос показал, что количество телезрителей в последние годы сокращается — в настоящее время телевизор смотрят 75% жителей. Наиболее популярными телеканалами являются TV3 — 50% респондентов, первый канал Латвийского телевидения — 46%, седьмой канал Латвийского телевидения — 39%, и TV24 — 33%.

Согласно результатам опроса, впервые с 2019 года прекратилось снижение числа читателей прессы — в настоящее время в печатном или цифровом формате ее читают 62% респондентов.

Согласно данным опроса, больше всего латвийцы доверяют общественным СМИ: 58% полностью или скорее доверяют Латвийскому радио, а 57% — Латвийскому телевидению. Телеканалу TV3 доверяют 52% респондентов.

Как отмечает НСЭСМИ, результаты опроса также свидетельствуют о серьезной тенденции — растет число людей, которые признают, что им трудно отличить в СМИ достоверную информацию от ложной (сфабрикованной или вводящей в заблуждение). Доля таких респондентов достигла 44%.

#СМИ #опрос
Григорий Антонов
