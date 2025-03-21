В редакцию на днях обратился наш читатель, пенсионер Виктор Короп, который рассказал об инициативе, которую он будет пытаться реализовать на платформе manabalss.lv в надежде на поддержку других простых латвийцев — в первую очередь таких же пострадавших от "пенсионной реформы", как и он.

Речь идет о решении 13–летней давности, когда власти под предлогом сохранения стабильности социального бюджета перестали осуществлять доплату за стаж (за каждый год трудового стажа) "новым" пенсионерам — тем, кто будет выходить на пенсию начиная с 2012 года. Разумеется, тогда пенсионеров успокоили заверением, что это решение временное и как только экономическая ситуация в стране пойдет на поправку, так сразу же доплату вернут, а заодно и вернут то, что недоплатили.

Но, как мы все знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Годы шли, а доплату за стаж не возобновляли — таким образом, доплату не получали и те, кто ушел на заслуженный отдых в последующие годы: в 2013–м, 2014–м, 2020–м…

Правда, в 2023–м, когда инфляция уже била все рекорды 21 века, политики смилостивились над пенсионерами и решили с 2024 года начать постепенно вводить доплаты за стаж: с прошлого года доплаты начали перечислять тем, кто вышел на пенсию в период с 2012 по 2014 год включительно, с этого года доплату получают и те, кто оформил пенсию с 2015 по 2017 год включительно, еще через год доплату за стаж начнут получать и пенсионеры, оформившие пенсию в период с 2018 по 2020 год…

"Это, конечно, хорошо, что постепенно все–таки доплату за стаж вводят. Но вы же понимаете, что тем, кто не получал ее в прошлые годы — например, в период с 2012 по 2023 год включительно, государство фактически задолжало кругленькие суммы, и я надеюсь, что мне все–таки удастся убедить руководство платформы manabalss.lv о запуске моей инициативы с требованием к парламенту о возвращении недоплаченных денег". — говорит Виктор Короп.

С ним согласен и бывший депутат Сейма Андрей Клементьев, который в свое время даже от комиссии парламента по социальным делам возглавлял рабочую группу по решению вопроса о возобновлении выплат за стаж. "Нужно понимать, что речь идет о той категории жителей Латвии, которые большую часть своей жизни работали в советское время и не смогли сполна воспользоваться нынешней системой, построенной на социальных выплатах. В результате эти пожилые люди сегодня получают мизерные пенсии и государство, если оно себя считает социально ответственным, должно пытаться именно за счет доплат за трудовой стаж хоть как–то приблизить размер пенсий к прожиточному минимуму! В этом смысле я поддерживаю и идею о т. н. "базовой пенсии" — опять–таки не для будущих пенсионеров, а для тех, кто уже относительно давно вышел на заслуженный отдых и получает ну очень маленькую пенсию, на которую без помощи родных или социальных служб прожить невозможно!" — говорит А. Клементьев.

Он напомнил, что в 2014 году он вместе с коллегами даже подавал иск в Конституционный суд по поводу отмены доплаты за стаж. Решение было половинчитым — с одной стороны, суд обязал по мере возможности возобновить доплаты, а с другой — констатировал, что нарушений конституции нет, поскольку власти вынуждены были пойти на такие меры ради того, чтобы вообще спасти социальный бюджет и не подвергать риску пенсионные выплаты вообще.

"Так или иначе, но я считаю инициативу вашего читателя справедливой — и было бы только правильно не просто возобновить доплаты, но и вернуть то, что было несправедливо отнято. В конце концов, чем пенсионеры, которые вышли на пенсию с 2012 года, хуже тех, кто оформил пенсию ранее?" — отметил бывший депутат.