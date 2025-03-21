В этом году в Латвии, как и два года назад, бытовые отходы сортируют 79% жителей, сообщили агентству LETA представители ООО Latvijas zaļais punkts со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией.

Cортирующие мусор жители Латвии назвали главной причиной, по которой делают это, заботу об окружающей среде — такой ответ дали 68% опрошенных. 45% отметили, что сортировке мусора способствуют контейнеры, доступные рядом с местом жительства, а 34% заявили, что сортировке способствует возможность сэкономить за счет вывоза сортированного мусора.

Из респондентов, которые сортируют бытовые отходы, 84% опрошенных сортируют стеклянные бутылки и банки, 80% — пластиковую упаковку, 74% сортируют бумагу и картон, 69% — батарейки, 57% — металлические банки.

По сравнению с результатами опроса 2022 года на три процентных пункта, или до 44%, увеличилась доля жителей, которые сортируют отслужившие свой срок электроприборы, с 29% до 42% увеличилась доля опрошенных, которые сортируют биологические отходы, и с 19% до 30% выросла доля жителей, которые сортируют текстиль.

Кроме того, в ходе опроса 60% тех, кто не сортирует бытовые отходы, отметили, что делали бы это, если бы были обеспечены необходимые условия, а именно, если бы вблизи места жительства были размещены контейнеры для сортировки отходов. Но большинство из ниъ, или 82%, никогда не обращались к управляющему отходами или к самоуправлению с просьбой обеспечить сортировочные контейнеры вблизи своего места жительства.

51% опрошенных до сих пор не знали, что неправильно выброшенные электронные сигареты могут вызвать риск пожара, а 71% опрошенных в целом поддерживают предложение о внедрении депозитной системы для электронных сигарет.

В ходе опроса 64% заявили, что стараются не только сортировать, но и уменьшать количество производимого мусора. Этот показатель продолжает постепенно расти с момента первого опроса, проведенного в 2020 году.

Опрос «Привычки сортировки отходов» по заказу Latvijas zaļais punkts провел исследовательский центр SKDS, опросив в ноябре и декабре 2024 года 1003 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.

Latvijas zaļais punkts в 2023 году работал с оборотом в 12,668 млн евро, что на 21,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 31,7% и составила 2,843 млн евро.