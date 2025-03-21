Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пятая часть латвийцев не сортируют мусор. Почему? 3 1722

Наша Латвия
Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пятая часть латвийцев не сортируют мусор. Почему?
ФОТО: LETA

В этом году в Латвии, как и два года назад, бытовые отходы сортируют 79% жителей, сообщили агентству LETA представители ООО Latvijas zaļais punkts со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией.

Cортирующие мусор жители Латвии назвали главной причиной, по которой делают это, заботу об окружающей среде — такой ответ дали 68% опрошенных. 45% отметили, что сортировке мусора способствуют контейнеры, доступные рядом с местом жительства, а 34% заявили, что сортировке способствует возможность сэкономить за счет вывоза сортированного мусора.

Из респондентов, которые сортируют бытовые отходы, 84% опрошенных сортируют стеклянные бутылки и банки, 80% — пластиковую упаковку, 74% сортируют бумагу и картон, 69% — батарейки, 57% — металлические банки.

По сравнению с результатами опроса 2022 года на три процентных пункта, или до 44%, увеличилась доля жителей, которые сортируют отслужившие свой срок электроприборы, с 29% до 42% увеличилась доля опрошенных, которые сортируют биологические отходы, и с 19% до 30% выросла доля жителей, которые сортируют текстиль.

Кроме того, в ходе опроса 60% тех, кто не сортирует бытовые отходы, отметили, что делали бы это, если бы были обеспечены необходимые условия, а именно, если бы вблизи места жительства были размещены контейнеры для сортировки отходов. Но большинство из ниъ, или 82%, никогда не обращались к управляющему отходами или к самоуправлению с просьбой обеспечить сортировочные контейнеры вблизи своего места жительства.

51% опрошенных до сих пор не знали, что неправильно выброшенные электронные сигареты могут вызвать риск пожара, а 71% опрошенных в целом поддерживают предложение о внедрении депозитной системы для электронных сигарет.

В ходе опроса 64% заявили, что стараются не только сортировать, но и уменьшать количество производимого мусора. Этот показатель продолжает постепенно расти с момента первого опроса, проведенного в 2020 году.

Опрос «Привычки сортировки отходов» по заказу Latvijas zaļais punkts провел исследовательский центр SKDS, опросив в ноябре и декабре 2024 года 1003 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.

Latvijas zaļais punkts в 2023 году работал с оборотом в 12,668 млн евро, что на 21,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 31,7% и составила 2,843 млн евро.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
15
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео