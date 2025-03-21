Семей больше: 182 однополых партнерства зарегистрированы в Латвии

Дата публикации: 21.03.2025
На сегодня в Латвии зарегистрировано 182 однополых партнерства.

К настоящему моменту в Латвии зарегистрировано 476 партнерств, в том числе 182 однополых, сообщила в пятницу на общем собрании присяжных нотариусов министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции, министр подчеркнула, что в 2024 году произошли значительные изменения в работе нотариата. Одним из важных событий не только для нотариата, но и для всей Латвии стали поправки к закону о нотариате, которые действуют с 1 июля 2024 года и ввели институт партнерства - новый способ регистрации совместной жизни двух взрослых лиц, напомнила министр.

По ее оценке, количество зарегистрированных партнерств указывает на то, что жители Латвии активно используют свои новые права, чем подтверждается необходимость этого института. Принимая норму о партнерстве, государство подтвердило, что уважает права человека, частную жизнь и выбор каждого жителя, рассуждает политик.

Министр юстиции высоко оценила проделанную нотариусами работу по внедрению вступивших в силу с 1 января 2025 года изменений в правах на наследство, отметив, что с этой реформы началась цифровизация процесса наследования. Она также подчеркнула важность работы нотариусов по укреплению государственной безопасности, в том числе по совершенствованию деятельности земельных книг и новую обязанность нотариусов по идентификации личности в ходатайствах о закреплении государственной принадлежности.

Министр обозначила будущие приоритеты в работе нотариусов - повышение доступности нотариусов в регионах и укрепление прав детей. С учетом результатов пилотного проекта, проведенного в 2023 году, и востребованности у населения планируется повышать доступность нотариусов в регионах.

Работа над поправками к законам о нотариате и о гражданском процессе обеспечит, что в случаях, когда расторжение брака оформляется у нотариуса и между родителями не существует спора, соглашение об опеке над ребенком, праве на общение и средствах на содержание станет юридически обязательным. Если обязательства вторым родителем не выполняются, можно будет обратиться к судебному исполнителю, который обеспечит их исполнение в принудительном порядке.

