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Денег нет: жителям Латвии никак не могут обеспечить достойную старость 1

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
Денег нет: жителям Латвии никак не могут обеспечить достойную старость
ФОТО: dreamstime

Спрос на пансионаты растет быстрее, чем возможно обеспечить предложение. Со всех сторон подчеркивают: систему социального ухода в Латвии нужно срочно улучшать, но для этого не хватает существенных ресурсов.

В настоящее время в стране действуют 227 учреждений, оказывающих услугу длительного социального ухода. В Риге спрос на эту услугу самый высокий в Латвии. В прошлом году ее получили 2905 человек, из них 769 человек находились в муниципальных центрах социального ухода (ЦСУ) и 2136 - в договорных организациях. 20 марта в очереди на место в ЦСУ ждали 545 человек.

Руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш считает, что в стране понадобилось бы 18 тысяч мест (на четыре тысячи больше, чем доступно сейчас), чтобы обеспечить уход всем, кто в нем нуждается. По его мнению, важнее всего сейчас сбалансировать растущий спрос с ограниченным предложением и финансированием.

В настоящее время в Риге не планируется строить еще один муниципальный ЦСУ, однако в Чиекуркалнсе и Иманте создаются центры обслуживания семейного типа на 96 мест. Берзиньш положительно оценивает доступность финансирования в Риге: ситуация значительно улучшилась, самоуправление обеспечивает поддержку примерно в течение месяца. Поэтому очереди уже практически нет. Но планируемые поправки к закону изменят порядок: чтобы получить софинансирование Рижского самоуправления на место в ЦСУ, лицо в течение последнего года должно будет иметь задекларированное место жительства в Риге. Ожидается, что это сократит число зарегистрированных в очереди не менее чем на 10%.

Важно не только место в пансионате, но и доступность специалистов. Берзиньш считает, что надо больше рассказывать о важности работы персонала, активнее привлекать молодежь к работе в отрасли. Старший эксперт Министерства благосостояния по политике социальных услуг и инвалидности Лива Шевчуна упомянула, что сейчас министерство разрабатывает регулирование для обеспечения домашней среды в домах опеки. Таким образом планируется сократить ротацию сотрудников и мотивировать клиентов к посильной деятельности, позволяя им выполнять простые работы самостоятельно, например, заваривать чай. Это означает и меньше жильцов - до двух человек - в одной комнате. Как это обеспечить в крупных пансионатах, где в одной комнате проживает до шести человек? Отделения и коридоры можно было бы разделить на более мелкие блоки. Министерство благосостояния сейчас проводит исследование различных моделей финансирования, которое планирует завершить в апреле.

Latvijas Avīze

#пансионаты
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    А денег нет потому, что берут в Пенсионном фонде миллиард, а отдавать не хотят, вон сколько лет уже прошло, многие уже и забывать начали. Но остались те, кто не забыл, как грязными руками нахально шарили по их чистым карманам.

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