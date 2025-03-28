Латвия поделится анализами своих граждан с иностранными государствами

На этой неделе вступил в силу Регламент о Европейском пространстве данных о здоровье (EVDT), который будет поэтапно внедряться в течение следующих пяти лет.

Что самое главное: этот регламент призван обеспечить доступ к медицинским данным жителей вне зависимости от того, где они находятся на территории ЕС.

В течение пяти лет планируется объединить информационные системы здравоохранения стран–членов ЕС. Например, если человек получит медицинскую помощь в другой стране ЕС, специалисты смогут получить доступ к его медицинским данным, что сократит дублирование ненужных обследований и анализов и позволит быстрее начать необходимое лечение.

Первый этап направлен на систематизацию первичных медицинских данных, поэтому в конце 2024 года в Латвии было создано ООО Latvijas Digitālās veselības centrs, чтобы улучшить обмен медицинскими данными и внедрить их стандартизацию.

Жители Латвии уже сейчас могут воспользоваться международным обменом данными — например, с выписанным в Латвии электронным рецептом можно купить лекарства в Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Испании и Португалии.

Кроме того, основные медицинские данные латвийских пациентов уже доступны лечебным учреждениям Эстонии, Нидерландов, Франции, Мальты, Испании и Португалии, и список стран–партнеров будет постепенно расширяться.

Согласно регламенту, до 26 марта 2027 года страны–члены должны создать учреждения цифрового здравоохранения и национальные контактные пункты, а также принять нормативные акты для эффективного внедрения регламента.

В Латвии учреждением цифрового здравоохранения является вышеупомянутое ООО, а контактным пунктом — Национальная служба здравоохранения.

Кроме того, регламент предусматривает, что к марту 2031 года будет расширено вторичное использование данных, а все охваченные регламентом системы электронных медицинских записей (медицинские изображения, лабораторные анализы, выписки из больниц) будут сертифицированы в соответствии с установленными стандартами.