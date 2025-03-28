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Латвия поделится анализами своих граждан с иностранными государствами 4

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Латвия поделится анализами своих граждан с иностранными государствами
ФОТО: dreamstime

На этой неделе вступил в силу Регламент о Европейском пространстве данных о здоровье (EVDT), который будет поэтапно внедряться в течение следующих пяти лет.

Что самое главное: этот регламент призван обеспечить доступ к медицинским данным жителей вне зависимости от того, где они находятся на территории ЕС.

В течение пяти лет планируется объединить информационные системы здравоохранения стран–членов ЕС. Например, если человек получит медицинскую помощь в другой стране ЕС, специалисты смогут получить доступ к его медицинским данным, что сократит дублирование ненужных обследований и анализов и позволит быстрее начать необходимое лечение.

Первый этап направлен на систематизацию первичных медицинских данных, поэтому в конце 2024 года в Латвии было создано ООО Latvijas Digitālās veselības centrs, чтобы улучшить обмен медицинскими данными и внедрить их стандартизацию.

Жители Латвии уже сейчас могут воспользоваться международным обменом данными — например, с выписанным в Латвии электронным рецептом можно купить лекарства в Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Испании и Португалии.

Кроме того, основные медицинские данные латвийских пациентов уже доступны лечебным учреждениям Эстонии, Нидерландов, Франции, Мальты, Испании и Португалии, и список стран–партнеров будет постепенно расширяться.

Согласно регламенту, до 26 марта 2027 года страны–члены должны создать учреждения цифрового здравоохранения и национальные контактные пункты, а также принять нормативные акты для эффективного внедрения регламента.

В Латвии учреждением цифрового здравоохранения является вышеупомянутое ООО, а контактным пунктом — Национальная служба здравоохранения.

Кроме того, регламент предусматривает, что к марту 2031 года будет расширено вторичное использование данных, а все охваченные регламентом системы электронных медицинских записей (медицинские изображения, лабораторные анализы, выписки из больниц) будут сертифицированы в соответствии с установленными стандартами.

#медицина #здоровье
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Комментарии (4)

  • Мп
    Мимо проходил
    28-го марта

    Отдайте в европу анализы наших министров и депутатов! Весь Евросоюз увидит, с ЧЕМ он имеет дело.

    9
    1
  • JD
    Janis Dombris
    28-го марта

    Да что вы переживаете, у вас внутри латвии между медучреждениями не работает обмен данными, а тут со все европой, насмешнили

    7
    2
  • 28-го марта

    лично я против того чтоб любую информацию о мне передовали в третьи руки, мошенники не спят и могут воспользоваться любой информацией, или нас уже продают?

    19
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    28-го марта

    Дебилы готовы штаны свои последние снять и отдать! Что дальше? Биолаборатории на территории страны? А потом опыты на людях?

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