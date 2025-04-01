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«Символ его пути в баскетболе»: отец Яниса Тиммы заявил об исчезновении редких вещей сына 2 876

Люблю!
Дата публикации: 01.04.2025
womanhit
«Символ его пути в баскетболе»: отец Яниса Тиммы заявил об исчезновении редких вещей сына
ФОТО: LETA

Райтис Тимма сообщил об исчезновении уникальных вещей из коллекции его сына Яниса. Отец заявил в своих соцсетях, что пропали футболки и кроссовки спортсмена, которых насчитывалось более 100 пар.

«Каждая команда — новая глава. Каждая футболка — часть истории. У Яниса Тиммы была уникальная коллекция — все его командные футболки, символ его пути в баскетболе. Плюс более 100 пар дорогих кроссовок, редкие модели, все 48,5-го размера. Но теперь этого больше нет. Все исчезло», — написал Райтис.

По словам мужчины, в коллекцию были вложены не только время и деньги, но и воспоминания. Однако все внезапно исчезло. «Как так получилось? Где все это сейчас? Вопрос, на который пока нет ответа…» — пожаловался Райтис.

Напомним, Тимма покончил с собой вскоре после развода с певицей Анной Седоковой. Он ушел из жизни в ночь после ее дня рождения. Его смерть спровоцировала волны хейта в адрес Анны — многие обвинили артистку в случившемся.

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#янис тимма
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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го апреля

    Не надоело всякую херню строчить?

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  • СХ
    Сальма Хайек
    Алексей Зиновьев
    1-го апреля

    А в чём херня? Мужчина, всё просто, делайте как я- не читайте то, что вам не интересно, идите мимо, своей дорогой. Заморочились, прочитали, оставили комментарий... А мне интересно: куда делись личные вещи Яниса, аа? Cкорее всего у "вдовы".

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