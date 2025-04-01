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Министр иностранных дел уточнила, какое сейчас сотрудничество у Латвии с США 1 610

Политика
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Министр иностранных дел уточнила, какое сейчас сотрудничество у Латвии с США

Отношения Латвии с США являются глубокими, а повестка сотрудничества — позитивной, такую оценку во вторник в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» выразила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет ЛЕТА.

Говоря о недавней встрече министров иностранных дел стран Балтии с государственным секретарём США Марко Рубио, Браже рассказала, что США хотят услышать видение стран региона относительно текущей ситуации. В ходе беседы были изложены приоритеты в сфере безопасности.

По словам Браже, США также интересует, чтобы Европейский союз не исключал их из участия в своих военных закупках. Кроме того, их интересует энергетическая сфера, однако Латвия в этих переговорах подчёркивает, что для неё важны цена и долгосрочные поставки, а значит — решения, основанные на экономической целесообразности.

На вопрос, что изменилось в латвийско-американских отношениях с началом нового президентского срока Дональда Трампа, Браже отметила, что новое руководство США "благодарит нас за то, что мы — хорошие союзники" и не выступаем с "громкими выкриками" на публике.

Говоря о развязанной Россией войне против Украины и инициированных Трампом мирных переговорах, латвийский политик отметила, что мир когда-то наступит, но вопрос, каким он будет, остаётся открытым. Пока она не хочет спекулировать о возможных сценариях этих переговоров.

Браже подчеркнула, что Латвии важно, чтобы процесс сопровождался ограничением возможностей России, включая сохранение санкций. В Украине, по её словам, необходимо добиться отвода войск обеих сторон от линии соприкосновения, обеспечить мониторинг соблюдения мира, а условия перемирия не должны ослаблять военные возможности Украины.

По мнению министра, в целом Россия в настоящее время не проявляет подлинного интереса к достижению прочного мира, и поэтому она считает, что США в какой-то момент не останется ничего другого, кроме как "предпринять определённые шаги", которые помогут добиться мира.

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#латвия-сша #байба браже
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(1)
  • AB
    Anna Belova
    2-го апреля

    Не приятная дама

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