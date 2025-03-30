"Дневная поверхность" — так называлась прочитанная мной в детстве книжка доктора исторических наук Георгия Федорова, где он рассказывал о раскопках на древних городищах в Новгороде и Литве, о поисках свидетельств тысячелетней давности…

В этом смысле недавно обновившаяся экспозиция Музея истории Риги и мореходства представит большой интерес для ценителей старины — в закрома музея попали тысячи артефактов, поднятых из глубин истории.

На месте стройки Дома знаний

Изучаю пронумерованные музейные единицы — в первую очередь, за них нужно поблагодарить живших сотни веков тому назад рижанок. Прекрасный пол, чего таить, склонен к утерям разного рода безделушек — так они и накапливались постепенно в культурном слое. Кольца, цепочки, заколки–сакты, пряжки, кресты, всяческие украшения из янтаря…

Из предметов домашней утвари выделяются недурно сохранившаяся пила, отличного качества горшок, склянки. Все такое себе довольно современное — хотя в действительности этим предметам больше 300 лет! Уникальные особенности местной почвы помогли сохраниться даже изделиям из органики — к примеру, кожаным пасталам и плетеной корзинке.

А найдены все эти сокровища были совсем недалеко от центра Риги — в квартале улицы Елгавас, прилегающем к Торнякалнсу, где в 2010–2023 годах возводился комплекс Латвийского университета, и ученые позвали своих коллег с лопатами и кисточками, чтобы изучить потенциально богатейшие места.

Археолог Илзе Рейнфелде рассказала на открытии экспозиции в музее, что на данный момент этот район Пардаугавы является одним из наиболее исследованных, кроме собственно Вецриги, мест в Латвии. Поскольку на этом месте предстояло построить многоэтажные учебные и лабораторные корпуса ЛУ и в буквальном смысле закатать все в асфальт, то археологи предварительно — просеяли все по крупинкам. И обнаружили 4000 единиц старинных предметов, пополнивших ныне музейную коллекцию.

В 2014 году практически на месте будущего университетского комплекса обнаружили глубоко закопанные массивные балки — это был фундамент Коброншанца, старинного шведского укрепления. Сосновыми брусками была вымощена галерея на равелины — треугольные укрепления по периметру крепости. Фактически это был огромный ДЗОТ — дерево–земляная огневая точка, позволявшая оборонять столицу Лифляндии, подчинявшуюся во времена оны Стокгольму. Потом в копилку археологов, коими руководили ученые Андрис Шне и Мартиньш Лусис, массово пошли монеты, оружие и — свидетельства взрывов во время Северной войны. Тогда русские воины под предводительством Петра Великого сломили воинственных скандинавов, на два с лишним столетия завоевав эти земли под русским стягом…

400 лет назад

Коброншанц построен шведами в начале 1621 года во время военной кампании короля Густава II Адольфа, которую он вел против Польши. Шведы блокировали тогда подконтрольную полякам Ригу — и для обеспечения надежности осады у старого устья нынешней речки Марупите возвели стратегическую фортецию, названную в честь шведского военного деятеля Самуэля Коброна (Кокберна, 1574–1621), отличившегося еще при осаде русского Пскова в годину Смутного времени.

Надгробие Коброна в Домском соборе финляндского города Турку. Пресс-фото.

Коброн непосредственно руководил проектировкой и строительными работами по устройству шанца на левом берегу Даугавы, что и предопределило название этого объекта фортификации. Недалеко располагался еще один элемент защитной системы Задвинья — шестиэтажная Красная башня(на холме Торенсберг), которую впервые упоминают в инвентаризации элементов оборонительной системы Риги еще в 1483 году. Башню, прилично обветшавшую к середине XVII века, решают снести за ненадобностью. На изображениях второй половины XVII века башня больше не видна.

Зато Коброншанц расширяют в 1631 году, перестраивая с использованием принципов новаторской голландской системы. После перестройки к нему примыкала упорядоченная система бастионов с казематами и пороховыми складами, были сооружены равелины, прорыт ров.

Отсиделись от русских на острове

Когда к Риге 21 августа 1656 года подошла 80–тысячная русская армия под предводительством царя Алексея Михайловича, шведы засыпали русло Марупите — и вышедшая из берегов вода залила равнину, превратив шанец в труднодоступный островок и принудив русскую армию отступить.

Впоследствии Коброншанц снова спас Ригу, преградив путь полякам на левый берег.

Схема укрепления.

После этого шведы снова перестроили шанец, использовав новейшую систему французского инженера и министра Людовика XIV Себастьена де Вобана. Каждый лифляндский помещик был обязан в течение трех лет посылать на рижские укрепительные работы по дюжине работников.

16 февраля 1700 года в ходе первой осады Риги польско–саксонским войскам удалось занять шанец Коброна, после чего он незамедлительно был переименован в Ораниенбаум. А после решающей Спилвской битвы 9 июля 1701 года части разгромленной саксонской армии бежали к верховьям Двины, бросив большое количество вооружения.

В самом начале осады Риги русскими войсками захваченный шанец Коброна был оперативно переименован в шанец Петра Первого — аккурат к прибытию самого государя 10 ноября 1709 года. Именно из шанца Петр Первый, по собственному признанию, выпустил несколько ядер по ненавистному тогда городу, где шведы его третировали еще во время первого путешествия молодого царя за границу.

Детство Тотлебена

Постепенно Коброншанц менял стратегическое значение. Земли к западу от шанца — Торенсбергские пойменные луга, которые в весеннее время постоянно заливались, в середине XVIII века были объявлены эспланадой, на которой было запрещено любого рода строительство.

На развалинах Коброншанца в детстве играл будущий инженер–генерал граф Эдуард Иванович Тотлебен (1818–1884), герой обороны Севастополя 1854–1855 гг. и Русско–турецкой войны 1877–1878 гг. Именно в Риге мальчик увлекся фортификационным искусством и начал строить первые модели редутов. Что подсказало его отцу выбор профессии для сына: Главное инженерное училище в Санкт–Петербурге. В Риге Тотлебен также начал свою карьеру как военный инженер, поступив в 1838 году в Рижскую крепостную команду.

Ну а шанец Петра Первого дважды перестраивался и расширялся — в 1810 и 1854 годах, в последний раз уже во время Крымской кампании, когда была угроза удара англо–французской коалиции по Прибалтике.

В 1868 году в непосредственной близости от шанца была построена железнодорожная линия Рига — Митава, после чего по "правилу Тотлебена" было запрещено любое строительство в полосе 639 метров от насыпи.

Уже в 1873 году железнодорожная линия Рига — Туккум была проведена прямо через шанец Коброна. К тому времени крепость был частично срыта, засыпаны рвы, полуликвидированы бастионы — а после отмены эспланадного принципа в 1908 году его окончательно ликвидируют.

Ну а теперь — это еще одна открытая страница прошлого нашей столицы.