Жителей озадачил странный флаг на улицах Риги

Передача Bez Tabu ( ТВ3 ) получила несколько обеспокоенных писем от жителей, в которых просят выяснить, почему на фасадах нескольких зданий в Риге появился красно-бело-красный флаг.

Зритель передачи Давис заметил флаг у здания Рижского цирка и написал: "Недавно проходил мимо Рижского цирка, недалеко от него был странный флаг. Разве у Латвии есть несколько версий флага?" А Янис заметил такой же флаг у здания Рижской 2-й больницы.

Опрос Bez Tabu показал, что прохожие не знают, что означает этот флаг. Некоторые поначалу путают его с латвийским. "Флаг Латвии! Нет, я такого не знаю, это не флаг Латвии! Не узнаю его. Впервые вижу", — говорит прохожий Вильгельм.

Ясность внесла директор Рижского цирка Мара Павула, которая рассказала, что разместить флаг на фасаде попросили представители Государственного центра доноров крови.

"Этот флаг — инициатива Государственного центра доноров крови, чтобы призвать людей сдавать кровь, напомнить о такой возможности. Мы также получили звонок от возмущённого прохожего, что у нас якобы неправильный флаг. Мы объяснили, что в праздничные дни вывешиваем латвийский флаг, а этот — не флаг Латвии, не его пародия, а напоминание о важности донорства", - пояснила Павула.

В центре доноров рассказали, что интерес к размещению флага в городской среде проявила даже Государственная полиция. Красно-бело-красный флаг появился только в этом году, поэтому и вызывает у общества заметное замешательство.

"Флаг Латвии родился из крови героев. Раненого героя уложили на белую простыню, кровь растеклась и создала наш красивый красно-бело-красный флаг. Сейчас мы хорошо видим параллель: и сегодня нужны герои. По статистике, только 41% людей за всю жизнь сдавали кровь. Это, конечно, не очень мало, но и не столько, сколько хотелось бы", - указала директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.

По словам директора, доноры — то есть герои — стареют, и сейчас их средний возраст — 38 лет. Хотя, например, в прошлом году общее число донаций выросло на 3000, этого всё же недостаточно, чтобы удовлетворить спрос больниц. С помощью флаговой кампании надеются привлечь более молодую аудиторию доноров.