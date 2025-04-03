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Готов к труду и обороне? Латвия начала подготовку к войне 2030 года 11 3406

Наша Латвия
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Готов к труду и обороне? Латвия начала подготовку к войне 2030 года
ФОТО: LETA

На парламентской Комиссии по европейским делам вчера выступила руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Зане Петре, изложившая основные положения "плана вооружений ReArm Europe". Так как документ носит открытый характер, мы ознакомим с ним наших читателей.

Во имя демократических ценностей

Логика, которой следуют властители ЕС — сродни религиозной. С первых страниц документа впечатление должны произвести следующие установки:

"Европа хочет мира. Поэтому Европе нужно быть готовой к войне. Наш континент в настоящее время затрагивает война, агрессия и другие враждебные действия".

"На Европу давление оказывают внешние силы, угрожающие нашему образу жизни и которые усматривают, что мы политически не способны договориться о содержательной и стратегически устойчивой реакции".

Зато у ЕС есть собственный ресурс: "Огромные финансовые средства, производительная сила и глубокая убежденность в том, насколько важны демократические ценности". "Европе нужно сделать фундаментальный выбор о своем будущем". То есть "реагировать с решительностью, коллективным действием и ясной стратегией".

Ваш автор хотел бы тут напомнить госпоже Петре, которая до работы на Брюссель служила в МИД ЛР и являлась спикером "фестиваля разговоров" LAMPA, что во времена оные, стратегией предотвращения вторжения Группы советских войск в Германию через Фульдский коридор — это была прямая дорога из ГДР на Франкфурт–на–Майне — являлось размещение ядерных фугасов. А также строительство подземного трубопровода, заполненного жидкой взрывчаткой, дабы подорвать его на пути русских танковых армад.

Увы, все эти дивные "убедительные мероприятия сдерживания" отменились в годину одностороннего разоружения СССР и Варшавского договора. Ныне же, судя по всему, их намереваются перенести существенно восточней — в Сувалкский коридор, где сочленяются территории России, Беларуси, Польши и Литвы.

Нас ждет военная пятилетка

В представленном Зане Петре материале неоднократно фигурирует 2030 год — именно к этому сроку предстоит "достичь сильной и достаточной оборонной позиции Европы". А именно — "развить нужные возможности и военную готовность убедительно остановить противника от вооруженной агрессии и обеспечить наше будущее".

Для этого "существенно нужно увеличить европейские расходы на оборону". "Действия надо координировать и нужно продвигать эффективней, чем когда–либо ранее". Ведь все это "мероприятия, которые нужны, чтобы восстановить оборону Европы, поддержать Украину, предотвратить недостатки критических возможностей и создать сильную и конкурентоспособную оборонную индустриальную базу".

Итак, на все про все у нас пять лет. Латвия пропагандирует эдакий военно–промышленный спринт с позиции государства, которое уже занимает первое в ЕС (!) место по уровням военных расходов от ВВП.

Но с одной стороны, европейский ВПК курил бамбук последние лет 35, и за семикратно меньший срок ему никак не прийти в нужную форму. Вдобавок в нашем Евросоюзе наряду с государствами, которые традиционно производили военную технику и вооружение — от Франции и Германии до Швеции и Чехии, есть вполне зажиточные страны, которые этим не увлекались от слова совсем. Хотя и являют собой вполне убедительные примеры экономического процветания.

Так что будет очень интересненько понаблюдать, не предпочтет ли трудоспособное население Латвии вместо строительства еврообороны отправиться в гражданские отрасли Ирландии, Австрии, Мальты и Кипра. Ведь есть, слава богу, и в ЕС страны, которые не входят в НАТО — и туда не собираются.

Если исходить из документа Еврокомиссии, то и до 2030 года у нас под боком будет идти вооруженный конфликт — потому "важно сохранить и усилить военную помощь Украине". Необходимо также "увеличить наш вклад в трансатлантическую безопасность".

По этому направлению интересно — а как там главный союзник по другой стороне Атлантики, согласен? Или, может, имеется в виду уже исключительно Канада?

Нам не угрожает… только Латинская Америка

Старый Свет, он такой, как нервная бабушка — всего боится. "Угрозы безопасности стали стратегическими по своей сути, и потому нужна также стратегическая реакция", — утверждается Еврокомиссией.

Ну а вот геополитический разрез этих угроз: во–первых — Россия. Во–вторых — Китай. Затем — Ближний Восток и Африка. Потом — "все более сильные гибридные угрозы", "глобальное технологическое соревнование"… Как говорят: так страшно жить!

В недавнем прошлом, если вспомним, Европе в реальности был предъявлен только один вызов — наплыв нелегальных иммигрантов. Невооруженных. И что же сделала та же хваленая Германия с ее могучим и отлаженным административным аппаратом? Все помнят, как фрау канцлерин Меркель подняла лапки перед пришельцами, разрешив им, что называется, навеки поселиться. И устраивать веселые фестивали с долей секса типа приснопамятного Кельна.

Теперь же из–за глобальности угроз ЕС намеревается установить партнерские отношения в сфере безопасности с близкими и далекими державами. Прежде всего с Великобританией и Норвегией, которые, не входя в Евросоюз, разделяют его стратегию. И Австралия, это понятно — те же англосаксы.

С Японией и Южной Кореей несколько сложней — первая все–таки связана старинными нормами оккупационного законодательства, которые запрещают иметь ей официальную армию (только силы самообороны) и полноценное военное производство; вторая тоже покрыта сетью баз США и заточена в первую очередь на противостояние агрессии Кима–внука.

А вот Индия, которую прочат в союзники ЕС, это совсем фантастично. Ведь, как известно, Нью–Дели давно присоединился к группировке БРИКС, а премьер Моди обнимается с Путиным.

"Революционные инновационные решения"

Если верить стратегии из "Белой книги", то в ЕС должны за пятилетку выпустить некое вундерваффен, накопить его на складах в значительном количестве, да еще и перебрасывать с места на место в случае нужды.

Наша страна тем временем тоже годится внести свой посильный вклад. Вчера на совместном заседании парламентских комиссий рассматривали документы по отзыву присоединения Латвии к Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. И вот что интересно, в сопровождающей аннотации отмечается: "Как в Латвии, так в государствах региона возможно сравнительно быстро развить производство противопехотных мин. В индустрии Латвии наблюдаются необходимые возможности".

То есть можно понять, что в ЛР готовы наладить выпуск тех самых знаменитых "зубов дракона" (в американском варианте), или по–советски "лепестков", которые отрывают ступню ноги у любого, кто их коснется. Да уж, инновация так инновация.

Но судя по всему даже сами податели законопроекта до конца в такое производство не верят. Ибо в разделе 2.2 — "влияние правового регулирования на народное хозяйство", поставили прочерки в том, как это коснется и макроэкономической среды, и конкуренции, и занятости.

Так что единственной гарантией того, что Европа дотянет до 2030 года в целости и сохранности, будет не ее военный фитнес — а безразличие якобы противников. Кому она, собственно, нужна.

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#европа # армия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Оставить комментарий

(11)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    3-го апреля

    Как говорил Георгий Вицин, "Не мы, а ВЫ" готовьтесь к обороне хуторов! Русскоязычных не трогайте! После яростных криков о независимости вы гнобили, лишали прав и выставляли русских вторым сортом. Но как-то быстро вы продали свою независимость в объятья педоСоюза! Так что готовьтесь к труду и обороне как-нибудь в одиночку...

    79
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го апреля

    Нужно срочно приступать к производству мин в масле. Вместо шпрот и обкладывать ими подъездные пути к хуторам. А также устанавливать их на лесных и просёлочных дорогах, во избежании обходных манёвров противника. Заминируем всё, до чего дотянуться руки, а там хоть трава не расти.

    46
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    3-го апреля

    К войне? Неужели со страной которая сегодня начала торговую войну с Европой?!

    44
    2
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    3-го апреля

    Главное, скажите когда начнёте делать пиф-паф. Что бы я отсюда слинял к тому времени. Латвия для латышей, говорите? Ну вот сами и воюйте за неё.

    104
    2
  • JB
    Janis Berzin
    3-го апреля

    Во времена капиталистических кризисов обостряется конкуренция, начинаются войны. Продажи автомобилей из-за перепроизводства и обнищания населения падают. Поэтому владельцы концерна Фольксваген хотят получит доступ к госбюджету - производить, продавать военную технику. Война выгодна правящему классу.

    47
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го апреля

    Сами себе войну придумали и теперь трясутся от страха, перед ней!

    129
    2
  • AB
    Anna Belova
    3-го апреля

    Это страшно. Вы понимаете что у них в голове, если такое принимают?

    115
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го апреля

    У правящих уже страх до рвоты перед соседями. И хотите, поднимать демографию? Тогда не пугайте баб, своим страхом, от придуманной вами, войны! Рожать не будут.

    83
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    3-го апреля

    Даешь закладку первой атомной подлоки ВМС ЛР на стапеле судоремонтного завода в Вецмилгрависе как и начала производства истребителей 12 поколения в мастерских троллейбусного парка и авианосца в Болдераи к ним,ура,дебилы.

    85
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го апреля

    Подонки и воры

    78
    3
  • MT
    Michael T.
    3-го апреля

    Если политики так это придумади ну ВОТ ПУСТЬ ОНИ БЕРУТ В РУКИ и идут защищать свои ценности..Я вне политики и мне нечего защищать

    88
    1
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