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Глава Ассоциации гинекологов рассказала, где и как скоро будут рожать латвийки 4 1196

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Глава Ассоциации гинекологов рассказала, где и как скоро будут рожать латвийки
ФОТО: LETA

Скорее всего, в Латвии родовспоможение будет централизовано в нескольких больницах, заявила в интервью Латвийскому радио председатель Ассоциации гинекологов и акушеров Латвии Ласма Лидака, пишет ЛЕТА.

Она упомянула показатель качества, согласно которому на одном из заключительных этапов родов должны присутствовать как минимум две акушерки. По её словам, есть учреждения, которые не в состоянии это обеспечить.

"Таким образом, в какой-то момент это становится не только экономически необоснованным, но и опасным с точки зрения безопасности", — пояснила Лидака.

По её мнению, самоуправлениям следует не пытаться сохранить в своих больницах отделения разных профилей, а думать о решениях, которые обеспечат безопасную, быструю и комфортную транспортировку рожениц. Например, необходимо создать пункты с акушерками, где можно будет оценить состояние женщины и определить, нужно ли везти её в родильное учреждение. "Это было бы гораздо дешевле и гораздо безопаснее", — считает специалистка.

Говоря о демографических вопросах, Лидака отметила, что возглавляемая ею ассоциация хотела бы участвовать в обсуждениях и предложить своё видение.

Она подчеркнула, что ситуацию нельзя изменить за один день или даже за год. Поэтому необходимо создать доверие к государству и уверенность в том, что, когда женщина забеременеет и после рождения ребёнка, государство поможет заботиться о нём. "И будем честны — до 20 или 25 лет, потому что это тот период, когда детям необходимо оказывать финансовую помощь. И такая уверенность — это то, чего, на мой взгляд, сейчас не хватает", — сказала она.

Лидака указала, что после рождения ребёнка проявляются несогласованные аспекты. Например, ограничения на возвращение к работе. Также, если ребёнок рождается преждевременно, теряется часть родительского пособия — на месяц или даже больше.

"И это те вопросы, над которыми чиновникам нужно работать очень и очень серьёзно", — подчеркнула она.

Как уже сообщалось, Совет по демографическим вопросам поручил ответственным министерствам до 16 мая разработать предложения по приоритетным мероприятиям, планируемым к реализации в 2026 году.

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#демография
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(4)
  • Д
    Дед
    7-го апреля

    Рожать будут под стогом, как исторически и делали латышские крестьянки. В пасталах, но свободны! Как и заказывали. Что свободны сомневаюсь, но пасталы уже скоро.

    12
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го апреля

    Не нужно людей войной пугать, вот-вот завтра, вот-вот завтра! Кто же будет детей заводить если завтра война? Сами обдристались, что уже глядя на консерву, видят в ней мину, то оставьте людей спокойно жить!

    21
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    "родовспоможение будет централизовано" Это что? На всю латвию будет пару родовых отделений в крупных городах, в которые за сотню километров будут свощэзить рожениц?😳 Дооптимизировались реформаторы кукуевы. Дышите легче!Легче! Нам еще 50км!!!

    25
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    свощэзить-свозить (чёртов сенсор клавы, надо уменьшить чувствительность)

    8
    2
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