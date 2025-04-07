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Госконтроль : во время войны сначала надо лечить тех, у кого больше шансов 3 1373

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
TV3
Госконтроль : во время войны сначала надо лечить тех, у кого больше шансов

Госконтроль проводит ревизию возможностей Латвии оказывать медицинскую помощь в условиях военных конфликтов.

Оказание медицинской помощи в военное время значительно отличается от ее оказания в мирное время. В условиях войны это непростая задача, поскольку ранения и травмы носят массовый характер, не хватает медикаментов и персонала. Это также означает, что сортировка пациентов проводится иначе - приоритет отдается тем, у кого больше шансов выжить, при этом помощь должна быть быстрой и эффективной.

Опыт Украины дает медикам из других стран представление о том, как нужно готовиться к работе в боевых условиях. Работавшие в Украине микрохирурги критикуют руководство латвийской системы здравоохранения, так как этим вопросам уделяется мало внимания, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, хотя и заверяет, что в Латвии не все так плохо, в то же время признает, что наблюдается системная неготовность к крупным катастрофам. Хотя разработаны сценарии и планы действий, главное - понять, как действовать в случае военного конфликта, когда существует множество рисков.

"Думаю, что мы привыкли мыслить нереальными категориями. Сейчас, вернувшись из Украины, я понимаю, что некоторые из них - лишь предположения, потому что мы не знали, что это означает на самом деле", - говорит Ципуле.

Выводы Госконтроля по итогам ревизии, к сожалению, могут быть не очень обнадеживающими. Уже сейчас Госконтроль указывает на то, что в обеспечении медицинской помощи и безопасности должно быть задействовано больше сторон и сотрудничество между ними необходимо улучшить.

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#госконтроль #война #военная медицина
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(3)
  • AB
    Anna Belova
    7-го апреля

    Раньше наша страна была той, про которую говорили, вот это НАША СТРАНА! А теперь закрываешь глаза и уши и делаешь вид, что это шутка на первое апреля. И так 15 лет…

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го апреля

    Изначально шансов больше у тех, кто развязывает войну, но сам в ней участвовать не будет - чиновников и депутатов. Вот их и будут лечить в первую очередь. Впрочем, начинать лечение можно уже сейчас - для начала хорошо бы излечить от безумия.

    47
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го апреля

    Ненужная возня! Да, стоит кому-то только брови нахмурить, как все разбегутся и по хуторам прячутся.

    29
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