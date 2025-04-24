Премьер-министр очертила пути к повышению конкурентоспособности Латвии

Тесное сотрудничество науки и индустрии, а также способность донести латвийские идеи до мира - это путь к повышению конкурентоспособности Латвии, заявила премьер-министр Эвика Силиня, которая в четверг встретилась с ректором Латвийского университета Гундаром Берзиньшем.

Как сообщила советник премьер-министра по коммуникации Анна Удре, Силиня и Берзиньш обсудили планы развития университета и экосистему инноваций, а также встретились с молодыми учеными-женщинами.

Премьер-министр и Берзиньш обсудили планы развития университета, подготовку новых преподавателей, возможности обучения в течение всей жизни и программы, позволяющие специалистам в области STEM получить квалификацию учителя.

Премьер-министр подчеркнула важность кампуса - места, где студенты и профессионалы из разных областей могут встречаться, сотрудничать и вдохновлять друг друга, отметив, что такая среда способствует не только обмену знаниями, но и появлению новых идей.

Во время встречи особое внимание было уделено возможностям женщин в науке. Также обсуждались различные вызовы для молодых ученых и необходимость укрепления среды для развития, включая коммерциализацию и междисциплинарное сотрудничество.