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Премьер-министр очертила пути к повышению конкурентоспособности Латвии 1 605

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
LETA
Премьер-министр очертила пути к повышению конкурентоспособности Латвии

Тесное сотрудничество науки и индустрии, а также способность донести латвийские идеи до мира - это путь к повышению конкурентоспособности Латвии, заявила премьер-министр Эвика Силиня, которая в четверг встретилась с ректором Латвийского университета Гундаром Берзиньшем.

Как сообщила советник премьер-министра по коммуникации Анна Удре, Силиня и Берзиньш обсудили планы развития университета и экосистему инноваций, а также встретились с молодыми учеными-женщинами.

Премьер-министр и Берзиньш обсудили планы развития университета, подготовку новых преподавателей, возможности обучения в течение всей жизни и программы, позволяющие специалистам в области STEM получить квалификацию учителя.

Премьер-министр подчеркнула важность кампуса - места, где студенты и профессионалы из разных областей могут встречаться, сотрудничать и вдохновлять друг друга, отметив, что такая среда способствует не только обмену знаниями, но и появлению новых идей.

Во время встречи особое внимание было уделено возможностям женщин в науке. Также обсуждались различные вызовы для молодых ученых и необходимость укрепления среды для развития, включая коммерциализацию и междисциплинарное сотрудничество.

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#эвика силиня #экономика
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Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го апреля

    На территории могут располагаться:

    Учебные корпуса
Научные центры, лаборатории
Общежития
Библиотеки
Столовые, кафе, продуктовые магазины
Спортивный зал и площадки

    И это всё есть на территории Латвийского университета? Невероятно! А почему тогда молодёжь голосует прочь ногами из Латвии? В школах учителей не хватает и особенно в сельских?

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