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После победы сборной Латвии вместо гимна американцы включили тяжелый рок 3 4205

Спорт
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
После победы сборной Латвии вместо гимна американцы включили тяжелый рок

Сборная Латвии по хоккею (до 18 лет) одержала первую победу на чемпионате мира, однако радость хоккеистов омрачили организаторы.

Сборная Латвии по хоккею среди юниоров до 18 лет в среду одержала победу над сверстниками из Норвегии в первом матче высшего дивизиона чемпионата мира, победив в серии буллитов.

В матче группы A чемпионата, проходящего в США, латвийцы выиграли со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0).

После победы должен был зазвучать государственный гимн Латвии, однако его не включили. Вместо этого раздалась рок-композиция «Dzelzsgriezējs» группы Līvi. Несмотря на возмущение игроков и свист трибун, композицию прокрутили до конца.

Только спустя почти минуту организаторы обнаружили ошибку и включили официальный гимн. Организаторы чемпионата пока не принесли извинений.

В дальнейших матчах турнира латвийцы встретятся с Канадой в пятницу, с Финляндией — в субботу, а в понедельник — со Словакией. В группе B играют Чехия, Германия, Швеция, Швейцария и США.

Сборная Латвии U-18 играет в элитной группе чемпионата мира с 2019 года.

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(3)
  • А)))
    Алексей )))
    26-го апреля

    А вы всё ещё надеетесь на уважение со стороны американцев и европейцев??? Во наивные! Проеб@ть страну с развитой инфраструктурой, закрыть 16 сахарных заводов в угоду новым хозяевам,предАть друзей, вступить в ЕС (какой ценой?) и постоянно клянчить дотации, и далее и далее.... Скажите "спасибо!" что вас там буцкать не начали, прямо на льду, а корректно указали холопам, что не стоит так делать!

    25
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го апреля

    А в этом нет ничего удивительного, ибо американцы не только не знают гимн Латвии, они даже не знают где она находится и постоянно, путая с Литвой.

    64
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го апреля

    так Белый дом знает о ситуации на территории СССР. все 15 торг в стадии ликвидации.

    34
    11
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