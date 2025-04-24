После победы сборной Латвии вместо гимна американцы включили тяжелый рок

Сборная Латвии по хоккею (до 18 лет) одержала первую победу на чемпионате мира, однако радость хоккеистов омрачили организаторы.

Сборная Латвии по хоккею среди юниоров до 18 лет в среду одержала победу над сверстниками из Норвегии в первом матче высшего дивизиона чемпионата мира, победив в серии буллитов.

В матче группы A чемпионата, проходящего в США, латвийцы выиграли со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0).

После победы должен был зазвучать государственный гимн Латвии, однако его не включили. Вместо этого раздалась рок-композиция «Dzelzsgriezējs» группы Līvi. Несмотря на возмущение игроков и свист трибун, композицию прокрутили до конца.

Только спустя почти минуту организаторы обнаружили ошибку и включили официальный гимн. Организаторы чемпионата пока не принесли извинений.

В дальнейших матчах турнира латвийцы встретятся с Канадой в пятницу, с Финляндией — в субботу, а в понедельник — со Словакией. В группе B играют Чехия, Германия, Швеция, Швейцария и США.

Сборная Латвии U-18 играет в элитной группе чемпионата мира с 2019 года.