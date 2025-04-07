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Несколько чиновников Минсообщения 10 лет «сосали кровь» из Фонда развития портов 4 1485

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
TV3
Несколько чиновников Минсообщения 10 лет «сосали кровь» из Фонда развития портов

Несколько работников Минсообщения более 10 лет получали регулярные ежемесячные выплаты из фонда развития портов.

Фонд развития портов - поддержка для портов или госчиновников? На прошлой неделе Государственный контроль обнародовал результаты ревизии об использовании средств фонда. Аудиторы обнаружили, что из нескольких сотен тысяч евро в год лишь небольшая часть средств тратится на маркетинг и рекламу портовых услуг, что и было целью создания фонда, тогда как большая часть средств использовалась для выплат сотрудникам Минсообщения. Госконтроль считает, что часть денег была потрачена не только неэкономно, но и незаконно, поэтому обратился в прокуратуру, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Фонд развития портов был создан более двух десятилетий назад с целью популяризации латвийских портов на международных рынках, привлечения инвесторов и грузов. С 2010 года его финансируют три крупнейших порта - Рига, Вентспилс и Лиепая. Как отмечает Госконтроль, именно в этот момент работа фонда "ушла в тень", так как он больше не был обязан публиковать отчеты об использовании средств.

"Это неприятный сюрприз. В моем понимании, так не должно было быть. Те люди, которые принимали эти решения, уже не работают в министерстве. В настоящее время такие выплаты не производятся", - заявил новый министр сообщения Атис Швинка.

Бывший руководитель комиссии по рекламе Улдис Рейманис в прошлом году был переведен на должность директора Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, а заместитель директора департамента транспортной логистики и координации международного сотрудничества Андрис Малдупс покинул министерство в марте этого года. Рейманис заявил, что считает выводы Госконтроля необъективными и непрофессиональными. Он не согласен с тем, что получение суточных за командировки в двух местах одновременно является неэкономным расходованием средств, так как у каждой работы есть своя специфика.

Малдупс также не согласился со всеми выводами Госконтроля, но отказался от более подробных комментариев. Министерство сообщения создало комиссию для оценки действий своих сотрудников в отношении фонда развития портов. Однако как минимум два члена комиссии сами в свое время получали дополнительное вознаграждение из фонда. Как выяснила передача, в течение четырех лет выплаты из фонда получала директора юридического департамента Лиене Приедите-Канцевича, а в течение недолгого времени также Ингуна Страутмане, которая тоже возглавляла этот департамент. Теперь обе входят в состав комиссии, которая будет оценивать выводы Госконтроля.

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#коррупция #порты
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(4)
  • lg
    lo gos
    7-го апреля

    Если посмотреть на полнейший развал экономики и 24 млрд долг, то сосут все и везде.

    16
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го апреля

    Хотя в публикации упомянуты только латышские имена и фамилии, волосатая рука Москвы обязательно должна быть найдена! Иначе никак.

    19
    0
  • Д
    Дед
    7-го апреля

    Деньги уже конфискованы, чиновники сидят в тюрьме?

    34
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    7-го апреля

    Оооочень смииишнооо. 🤣 Даже, обрыдаться от смеха об это варианте подумав🙄

    11
    1
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