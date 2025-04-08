Госконтроль дал свою оценку «военизированной скульптурной композиции» у базы в Адажи

Создание «военизированной скульптурной композиции» у военной базы в Адажи свидетельствует о проблемах в сфере своевременного планирования, надзора и коммуникации в оборонном ведомстве, установила Государственная контрольно-ревизионная служба (Госконтроль) в ходе изучения ситуации, пишет ЛЕТА.

Аудиторы оценили процесс планирования и реализации проекта строительства этой композиции, а также общее планирование и реализацию строительных проектов в оборонном ведомстве, включая систему внутреннего контроля, созданную Министерством обороны (МО). При этом процесс реализации других строительных проектов не рассматривался.

По мнению аудиторов, для успешной реализации конкретного проекта требовалось более глубокое погружение в суть вопроса и практическое участие всех заинтересованных сторон, а также более тщательный и скоординированный подход со стороны Национальных вооружённых сил (НВС), Государственного центра военных объектов и закупок (ГЦВОЗ) и самого министерства.

Госконтроль выяснил, что создание композиции началось в 2020 году с поспешного предложения НВС установить скульптурную композицию с размещением военной техники, постаментом, освещением и площадкой. Хотя процесс создания объекта соответствовал нормативным актам, остаётся важный открытый вопрос — была ли эта инициатива действительно неотложной и необходимо ли было реализовывать её как комплекс с созданием специальной площадки, которая составила основную часть работ и расходов, и без которой в ином случае можно было бы обойтись.

Член совета Госконтроля Гатис Литвин пояснил, что с момента первоначальной идеи до полной реализации проекта прошло почти пять лет. Главными проблемами стали поспешное планирование, недостаточная координация и контроль, а также неспособность своевременно определить и реализовать стратегию выхода из проекта.

Он указал, что даже после того, как в конце 2022 года первый договор на выполнение строительных работ был расторгнут из-за увеличения стоимости на 66%, проект не был остановлен — был организован повторный тендер.

Все эти факторы в совокупности привели к существенным задержкам и увеличению общей стоимости проекта с 93 650 евро до 215 404 евро. Сами вооружённые силы первоначально заявляли, что реализация проекта обошлась примерно в 183 000 евро.

«К сожалению, ни в начале проекта, ни в процессе его реализации в оборонном секторе и общественном пространстве не были организованы обсуждения относительно создания композиции», — отметил Литвинс. Также в ходе реализации проекта не была рассмотрена возможность, с учётом новой геополитической реальности, отказаться от проекта или отложить его реализацию.

«В министерстве не уделили должного внимания надзору за проектом», — пояснил Литвин. Хотя в связи с проектом было подготовлено как минимум 18 отчётов о выполнении строительной программы, они были формальными, без глубокого анализа и конкретных задач для НВС и ГЦВОЗ.

Госконтроль также отметил, что проект был классифицирован как строительство площадки (в разделе автопарков и дорог), а не как скульптурный объект, поскольку в оборонном ведомстве отсутствует соответствующая классификация. По мнению аудиторов, этот факт мог повлиять на то, что согласующие и принимающие решения лица не ставили под сомнение необходимость площадки, как это, возможно, произошло бы, если бы в строительной программе, отчётах и тендерной документации было особо подчёркнуто, что речь идёт именно о создании скульптурной композиции. Внимание также мог отвлечь тот факт, что на этом же участке строилась и другая площадка — под парковку.

По оценке аудиторов, Министерству обороны следовало активнее сотрудничать с НВС, так как проект был нетипичным и касался не только военной среды, но и широкой общественности.

«Вместо этого все решения о концепции, объёме и техническом исполнении остались на усмотрение НВС, а министерство лишь формально их утвердило без углублённого анализа», — сказано в исследовании.

В целом Госконтроль пришёл к выводу, что созданная в оборонном ведомстве централизованная система планирования и реализации строительства и закупок имеет все предпосылки для успешного функционирования. Чтобы избежать подобных случаев в будущем, министерству не следует увеличивать бюрократию, а нужно эффективнее применять уже существующие механизмы контроля и отчётности, подчеркнул Госконтроль, добавив, что важно обеспечить не только формальный надзор, но и реальное участие в принятии и реализации решений.

Отчёт о ситуации был подготовлен в рамках финансового аудита «О правильности подготовки отчётности Министерства обороны за 2024 год».

Изучение ситуации представляет собой краткое исследование актуальных для общества вопросов без формулировки выводов и рекомендаций. В отчёте о ситуации приводятся лишь констатации, тогда как в аудиторском отчёте содержатся также выводы и рекомендации.

Агентство LETA ранее сообщало, что в октябре в Кадаге у военной базы НВС был завершён объект окружающей среды, который оборонное ведомство назвало «военизированной скульптурной композицией». На бетонном постаменте установлен списанный гусеничный бронетранспортёр CVR(T).

Министр обороны Андрис Спрудс 11 октября инициировал служебную проверку в связи со строительством этого объекта у военной базы в Адажи. Спрудс признал, что это было нецелесообразное использование средств.

Параллельно со служебной проверкой Спрудс поручил разработать и внедрить улучшения в сфере закупок и надзора за строительством в оборонной отрасли, а также провести аудит текущих проектов.