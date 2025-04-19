Они не рядовые: Центр латышского языка наконец определился, как называть женщин в погонах

Лингвисты Государственного центра латышского языка (VVC) приняли решение, что женская форма слова "karavīrs" (солдат, военный) будет — "karavīre" (солдатка, военная), сообщает агентство LETA со ссылкой на VVC.

Ранее, в 2021 году, Комиссия по латышскому языку VVC рекомендовала использовать слово "kareive" (женщина-рядовой) в качестве женского рода для "karavīrs".

Однако спустя четыре года раздумий было сделано заключение, что слово "kareivis" (и "kareive") преимущественно обозначает низшее звание в армии — рядовой.

Также комиссия учла, что в Вооружённых силах Латвии растёт число женщин-военнослужащих, поэтому в начале этой весны было решено пересмотреть прежнее решение.

После рассмотрения возможных вариантов комиссия поддержала использование слова "karavīre" как женской формы профессии "karavīrs".

В комиссии подчёркивают, что хотя "karavīre" поначалу может показаться непривычной формой, в латышском языке уже существуют аналогичные формы женского рода: например, "ģenerālis" — "ģenerāle" (генерал – генералка), "mērs" — "mēre" (мэр – мэрка).

Кроме того, "karavīre" лучше вписывается в морфологическую систему латышского языка, чем иногда встречающиеся в публикациях варианты вроде "karavīrs-sieviete" (женщина-солдат, военная женщина).