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Они не рядовые: Центр латышского языка наконец определился, как называть женщин в погонах 9 3179

Наша Латвия
Дата публикации: 19.04.2025
BB.LV
Они не рядовые: Центр латышского языка наконец определился, как называть женщин в погонах
ФОТО: LETA

Лингвисты Государственного центра латышского языка (VVC) приняли решение, что женская форма слова "karavīrs" (солдат, военный) будет — "karavīre" (солдатка, военная), сообщает агентство LETA со ссылкой на VVC.

Ранее, в 2021 году, Комиссия по латышскому языку VVC рекомендовала использовать слово "kareive" (женщина-рядовой) в качестве женского рода для "karavīrs".

Однако спустя четыре года раздумий было сделано заключение, что слово "kareivis" (и "kareive") преимущественно обозначает низшее звание в армии — рядовой.

Также комиссия учла, что в Вооружённых силах Латвии растёт число женщин-военнослужащих, поэтому в начале этой весны было решено пересмотреть прежнее решение.

После рассмотрения возможных вариантов комиссия поддержала использование слова "karavīre" как женской формы профессии "karavīrs".

В комиссии подчёркивают, что хотя "karavīre" поначалу может показаться непривычной формой, в латышском языке уже существуют аналогичные формы женского рода: например, "ģenerālis" — "ģenerāle" (генерал – генералка), "mērs" — "mēre" (мэр – мэрка).

Кроме того, "karavīre" лучше вписывается в морфологическую систему латышского языка, чем иногда встречающиеся в публикациях варианты вроде "karavīrs-sieviete" (женщина-солдат, военная женщина).

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#латышский язык #центр госязыка
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Оставить комментарий

(9)
  • OR
    Oskars Remders
    21-го апреля

    Krasnaja orda poterjala 150 000 protiv 15 000 v kurzemskom kotle.

    2
    11
  • N
    NB!
    19-го апреля

    Солдатка по-русски - это вдова солдата.

    61
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    NB!
    20-го апреля

    У немцев есть чёткое определение - Frau - Soldatin

    18
    1
  • JB
    Janis Berzin
    19-го апреля

    Каратели из ЦГЯ решили заняться феменитивами? Штрафы за использование существительных мужского рода по отношению к женщинам будут? Удостоверения о знаниях феминитивов будут выдавать и проверки проводить?

    55
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    19-го апреля

    Ну всё. Теперь клятый Путин плачет и рыдает. Tik un ta!

    53
    6
  • lg
    lo gos
    19-го апреля

    да , О чём я говорю;) плюс сабли, плюс анальные золотые пробки , плюс инструменты позолоченные, все ок

    39
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го апреля

    Женщину, которая живёт в спит в казарме вместе солдатами, можно называть как угодно.

    35
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    20-го апреля

    Э нет, у такой женщины есть определённое название, во всяком случае так было и в средневековье и значительно раньше!

    5
    1
  • lg
    lo gos
    19-го апреля

    Центр гос. языка провёл отличную работу, истратив десятки миллионов. Все должны уже почувствовать своей задницей, что оборона улучшилaсь.

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