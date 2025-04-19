Game over: правительство ЛР сделало все, чтобы в тюрьмах начались бунты?

Раньше узник, находясь в заточении, мог написать поэму, выучить персидский или латышский язык, прочитать 1000 книг из тюремной библиотеки. Теперь за решетки просочился прогресс. Заключенная братия убивает время в заключении, играя в компьютерные игры. Говорят, что некоторые увлекаются игрой так, что забывают выйти из тюрьмы по окончании срока.

Крик души – из тюрьмы

Но, вероятно, «гражданин начальник» из Управления мест заключения или министерства решил, что убивать время он должен традиционно – играя в карты на зуб сокамерника или просто считая дни до освобождения. В связи с этим – крик отчаяния читателя портала Pietiek, который, судя по всему, отбывает наказание в местах не столь отдаленных. Он же звучит как предупреждение.

«Без обсуждения. Без предупреждений. Без элементарных размышлений. Администрация тюрем решила поиграть с динамитом. Не в прямом, а в социальном смысле. Под невинным на первый взгляд законопроектом (проект постановления Кабинета министров «Правила внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения», ID 23-TA-1386) скрывается жестокий запрет: она решила лишить заключенных доступа к любым игровым приставкам с возможностью подключения к интернету. То есть ко всем современным консолям. Точка.

Официальная версия? Консоли «без сетевого модуля» будут разрешены. А на самом деле? Их уже давно нет – не производятся, не продаются, не доступны. Это все равно что сказать: «Вы можете играть, но только на консоли, которую вы не можете купить».

А дальше – бунты

И вот тут начинается гротеск. Государство молчит. Платит народ. Сотни родственников – сестры, жены, отцы – до сих пор покупают эти приставки в рассрочку. Представьте себе радость в камере: «Вам в подарок игровая приставка!». А через несколько дней приходит сообщение: «Выбросьте ее в мусорное ведро. Ваша страна так решила».

«Пропорциональность? Права человека? Гуманность? Нет. Нет даже информационной кампании, не говоря уже о консультациях с общественностью. Никакого анализа воздействия. Только молчание. Только цинизм. Только наказание.

Консоль с Wi-Fi, но без интернета? Это не «угроза безопасности». Это дорогой пластиковый блок. В латвийских тюрьмах официально нет Wi-Fi. Даже если бы он был, устройство ничего не сможет сделать без паролей и настройки сети. На данный момент единственным способом сделать консоль «небезопасной» является хорошая доля воображения или контрабандный телефон в кармане. И тут, друзья мои, дело не в консоли. Дело в дырках в управлении режимами, как в швейцарском сыре».

Далее читатель напоминает, что в Норвегии видеоигры доступны и массовому убийце Брейвику. И предупреждает:

«Что дальше?

Недовольство в камерах.

Бунт.

Заявления в суд.

Поврежденное имущество.

И, конечно, миллионы из карманов налогоплательщиков на компенсацию».

Так кто сидит в тюрьмах – люди или?

«Тем временем государственные служащие в нарядных костюмах оправдываются: «Это в интересах безопасности». Чего именно? Где? Когда в последний раз в Латвии консоль использовалась как орудие преступления? Сколько таких случаев? Где статистика, исследования?

Никаких аргументов. Есть только идеология. Старая, пыльная советская доктрина: заключенный – не человек. Он не должен играть. Он не должен отдыхать. Он не должен жить, он должен только сидеть. Нужно сидеть, нужно смиряться, нужно чувствовать себя животным в клетке.

Но мы уже поняли: видеоигры помогают. Психологи это знают. Наукой давно доказано: они снижают стресс, депрессию, тревогу. Они сохраняют человека. Поэтому этот запрет – не случайность. Это инструмент. Дешевый, жестокий, репрессивный инструмент.

И сейчас, когда Латвия так красиво говорит о справедливости, реабилитации и гуманном наказании, за закрытыми дверями срабатывает взрывное устройство. Потому что это не борьба за пластиковые коробки. Это борьба за то, может ли Латвия быть цивилизованной страной – даже за решеткой.

Я призываю вас:

премьер-министр – остановите этот идиотский проект;

журналистов – сделать это заголовком;

общественность – не хранить молчание.

Потому что на этот раз, когда игра закончится, никто не будет смеяться».