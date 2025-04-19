Собственно, факт один — как и многие жители Латвии, имеющие гражданство РФ, я с Нового года не получаю пенсию. Говорят, что и в следующем квартале ее тоже не будет.

Не стану вникать в суть проблемы — это не моя стезя. Моя же задача — рассказать о том, как выжить в сложной ситуации.

Без врачей и без лекарств

Репетиция возможностей при длительном отсутствии денег уже была — когда велась битва за вид на жительство. Пришлось подать 4 пакета документов. Тогда тоже не только не получал пенсию полгода, но и не имел права ни купить лекарств, ни обратиться к врачу. К счастью, обошлось, помогли природные препараты: настойки чаги, травы надсадника, гриба веселки. Их запасы, чувствую, снова могут пригодиться.

В том, что не пропаду в предстоящий "голодный" период, могу заверить читателей: знаю множество природных ресурсов, которые способны спасти и поддержать. Природное богатство так велико, что многие растения пригодны не только для любования — они съедобны и даже вкусны.

Одуванчик стоит в первом ряду. В пищу годятся листья, цветки, стебли и корни. Правда, листья от горечи придется вымачивать в соленой воде. Из одуванчиков можно приготовить горячие и холодные блюда, вино, варенье, мед и даже кофе.

Далее идет примула. Из нее получаются вкусные салаты и супы. Применяется она и в медицинских целях: отвары и настои из цветков примулы помогают от мигреней, невралгии, бессонницы, простуды, кашля.

Следующая — крапива. Всем известны щи из нее. Неплохие салаты, но нужно перед употреблением окатить кипятком. Витамины и микроэлементы таким образом сохраняются. Множество полезных свойств люди используют себе во благо, создавая дезинфицирующие, лекарства от аллергии, заболеваний печени, бронхита.

Питательная сныть, полезный кипрей

Скоро пойдет щавель, но его много есть не стоит — щавелевая кислота в больших дозах вредна. Из щавеля варят супы, с ним пекут пироги и делают салаты. Всем известна сныть — растет под каждым забором. Сныть ценна витамином С и очень питательна. Ее добавляют в щи, пироги и салаты.

Мать–и–мачеху знает каждый — это тоже очень полезная трава. В пищу годятся не только желтые цветки, но и молодые листья. Цветки можно есть сырыми, а широкие листья, добавленные в салат, придают ему чудесный ароматный оттенок.

Очень люблю кипрей: о его питательных и полезных свойствах ходят легенды. Сам много лет делал чай, сам пил и давал другим. Благодаря большому содержанию витамина С, набора микроэлементов способен укреплять иммунитет. Используется как жаропонижающее, очищающее средство. Восстанавливает силы при истощении. Из корней кипрея делают муку, их запекают в духовке или на костре, а также варят.

Вдоль берегов рек и озер можно найти тростник. Его корни можно есть сырыми — они сочные и нежные, содержат немного сахара, поэтому сладковатые. Их можно варить и запекать, сушить. После сушки — растереть в муку для лепешек, а также обжаривать и делать напиток.

Корневища рогоза, богатые крахмалом, запекают целиком, как картошку. Или корни режут на кусочки в полсантиметра толщиной и сушат в духовке. Если их растереть, получится мука для лепешек и хлеба, если поджарить и растереть, будет основа для вкусного и питательного напитка.

А там и грибы пойдут…

Годится в пищу полевой хвощ. У этого похожего на елочку растения много разновидностей, но в кулинарном качестве применяются молодые побеги полевого хвоща. Он рано появляется на полях. Побеги запекают, варят, добавляют в супы.

Пастушья сумка относится к семейству крестоцветных, как и капуста. Ее используют как пряность, заменяя горчицу, а листья — хорошая приправа к мясу или часть салата.

Хотя для многих людей лебеда ассоциируется с военными годами, настало время вспомнить и о ней. Ее добавляли в муку и пекли лепешки, делали котлеты. Растение безвкусно, но питательно. Семена годятся для каши. Лучше применять зеленую лебеду, но осторожно, чтобы не развилась аллергия. Еще одна знакомая трава — сурепка. Ее молодые стебли по вкусу похожи на редьку, у нее горьковатый вкус, поэтому лучше использовать как приправу.

Все виды клевера сгодятся в это непростое время. Они съедобны в сыром виде, как салаты. Полезные вещества клевера нормализуют давление, уменьшают шум в ушах и снимают головокружение.

Не забывайте о первых грибах — сморчки и строчки весьма полезны и вкусны, главное — отваривать их дважды, а затем жарить. У кого есть удочки — ловите рыбу, скоро закончится запретный нерестовый период, тогда можно будет рыбачить и с лодки.

Как видим, возможностей выжить в это трудное время больше, чем неприятных фактов!