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Искусство выживания в Латвии: что делать, если пенсионер остался без пенсии 6 4807

Наша Латвия
Дата публикации: 19.04.2025
BB.LV
Наш автор Валерий Самохвалов нигде не пропадет.

Наш автор Валерий Самохвалов нигде не пропадет.

Собственно, факт один — как и многие жители Латвии, имеющие гражданство РФ, я с Нового года не получаю пенсию. Говорят, что и в следующем квартале ее тоже не будет.

Не стану вникать в суть проблемы — это не моя стезя. Моя же задача — рассказать о том, как выжить в сложной ситуации.

Без врачей и без лекарств

Репетиция возможностей при длительном отсутствии денег уже была — когда велась битва за вид на жительство. Пришлось подать 4 пакета документов. Тогда тоже не только не получал пенсию полгода, но и не имел права ни купить лекарств, ни обратиться к врачу. К счастью, обошлось, помогли природные препараты: настойки чаги, травы надсадника, гриба веселки. Их запасы, чувствую, снова могут пригодиться.

В том, что не пропаду в предстоящий "голодный" период, могу заверить читателей: знаю множество природных ресурсов, которые способны спасти и поддержать. Природное богатство так велико, что многие растения пригодны не только для любования — они съедобны и даже вкусны.

Одуванчик стоит в первом ряду. В пищу годятся листья, цветки, стебли и корни. Правда, листья от горечи придется вымачивать в соленой воде. Из одуванчиков можно приготовить горячие и холодные блюда, вино, варенье, мед и даже кофе.

Далее идет примула. Из нее получаются вкусные салаты и супы. Применяется она и в медицинских целях: отвары и настои из цветков примулы помогают от мигреней, невралгии, бессонницы, простуды, кашля.

Следующая — крапива. Всем известны щи из нее. Неплохие салаты, но нужно перед употреблением окатить кипятком. Витамины и микроэлементы таким образом сохраняются. Множество полезных свойств люди используют себе во благо, создавая дезинфицирующие, лекарства от аллергии, заболеваний печени, бронхита.

Питательная сныть, полезный кипрей

Скоро пойдет щавель, но его много есть не стоит — щавелевая кислота в больших дозах вредна. Из щавеля варят супы, с ним пекут пироги и делают салаты. Всем известна сныть — растет под каждым забором. Сныть ценна витамином С и очень питательна. Ее добавляют в щи, пироги и салаты.

Мать–и–мачеху знает каждый — это тоже очень полезная трава. В пищу годятся не только желтые цветки, но и молодые листья. Цветки можно есть сырыми, а широкие листья, добавленные в салат, придают ему чудесный ароматный оттенок.

Очень люблю кипрей: о его питательных и полезных свойствах ходят легенды. Сам много лет делал чай, сам пил и давал другим. Благодаря большому содержанию витамина С, набора микроэлементов способен укреплять иммунитет. Используется как жаропонижающее, очищающее средство. Восстанавливает силы при истощении. Из корней кипрея делают муку, их запекают в духовке или на костре, а также варят.

Вдоль берегов рек и озер можно найти тростник. Его корни можно есть сырыми — они сочные и нежные, содержат немного сахара, поэтому сладковатые. Их можно варить и запекать, сушить. После сушки — растереть в муку для лепешек, а также обжаривать и делать напиток.

Корневища рогоза, богатые крахмалом, запекают целиком, как картошку. Или корни режут на кусочки в полсантиметра толщиной и сушат в духовке. Если их растереть, получится мука для лепешек и хлеба, если поджарить и растереть, будет основа для вкусного и питательного напитка.

А там и грибы пойдут…

Годится в пищу полевой хвощ. У этого похожего на елочку растения много разновидностей, но в кулинарном качестве применяются молодые побеги полевого хвоща. Он рано появляется на полях. Побеги запекают, варят, добавляют в супы.

Пастушья сумка относится к семейству крестоцветных, как и капуста. Ее используют как пряность, заменяя горчицу, а листья — хорошая приправа к мясу или часть салата.

Хотя для многих людей лебеда ассоциируется с военными годами, настало время вспомнить и о ней. Ее добавляли в муку и пекли лепешки, делали котлеты. Растение безвкусно, но питательно. Семена годятся для каши. Лучше применять зеленую лебеду, но осторожно, чтобы не развилась аллергия. Еще одна знакомая трава — сурепка. Ее молодые стебли по вкусу похожи на редьку, у нее горьковатый вкус, поэтому лучше использовать как приправу.

Все виды клевера сгодятся в это непростое время. Они съедобны в сыром виде, как салаты. Полезные вещества клевера нормализуют давление, уменьшают шум в ушах и снимают головокружение.

Не забывайте о первых грибах — сморчки и строчки весьма полезны и вкусны, главное — отваривать их дважды, а затем жарить. У кого есть удочки — ловите рыбу, скоро закончится запретный нерестовый период, тогда можно будет рыбачить и с лодки.

Как видим, возможностей выжить в это трудное время больше, чем неприятных фактов!

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Валерий Самохвалов
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Оставить комментарий

(6)
  • JB
    Janis Berzin
    19-го апреля

    Второй раз потёрли комментарий. Первый- когда написал Андрейю Шаврею, что Янис Петерс не "певец свободы и независимости, а партийный идеолог и пропаган*д, всегда прислуживавший правящим. В этот раз российский пенсионер обиделся?

    6
    10
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го апреля

    Дим Димыч, не все азиаты долго живут и не все едят грибы.

    5
    4
  • Г
    Геннадий
    19-го апреля

    Мы к сожалению по семейным обстоятельствам приняли российское гражданство в 2013 и без проблем семья получила европейский вид на жительство, не сдавая никакие экзамены. Мы заполнили заявление и отослали в миграционный отдел, а он сам прислал, что заполнить ещё и приложить, сделали и отослали, потом ещё что-то прислали подвердить и выписку о доходах, отослали VSAA izziņu un piešķirtiem pakalpojumiem за последние 4 года. Переписка велась электронно с электронной подписью в течении 2 месяцев июль и август. С 1.09.24. блокировали персональный код и электронную подпись. 5.09. решение и 12.09. подали на новую ID карту и электронную подпись. Проблем вообще никаких. Вопросы как вопросы. На счёт пенсии. Мы получаем почти всё от Латвии, но отец латвийскую и российскую пенсию. Отец сделал так поехал в Россию открыл банковский счёт, сообщил пенсионному фонду России о счёте, они без проблем перечисляют и в Белоруссии снимает пенсию. Чтобы каждый месяц не ездить решил снимать один раз в два месяца. Проблем нет. Российскую пенсию можно снять не только в Белоруссии.

    22
    10
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го апреля

    От грибов откажитесь. Все грибы ядовиты и белые и поганки, и лисички и мухоморы, только в разной степени. Яд грибов, которые мы считаем съедобными незначителен, но он с годами на накапливается и отравляет организм. Почему на западе и в Америке живут дольше? Они не едят грибы.

    13
    59
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Бесс Толковый
    19-го апреля

    Что за бред. Сша лишь на 63-тьем месте в мире по продолжительности жизни (Life Expectancy Index 2024.) И в первой десятке азиатские страны, где жрут грибы вполне (и прочее не пойми что). Дурь не неси. Есть вещество в грибах, на пример в свинушках, который имеет накопительный негативный эффект. Но жрать их придётся долго и упорно, чтоб этоб это выразилось в организме. И это условно-съедобный класс грибов, который не каждый грибник и берёт.

    26
    5
  • JB
    Janis Berzin
    19-го апреля

    "Не стану вникать в суть проблемы — это не моя стезя" - если ты не журналист не репортёр, то зачем публикуешься на новостном ресурсе? Иди на Ютуб, ЖЖ и веди там свой пенсионерский бложик.

    40
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