Определен источник воды на Земле

Вода образовалась на Земле, а не была занесена метеоритами - Icarus.

Вода образовалась непосредственно на Земле, а не была занесена метеоритами. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Icarus. Кратко о нем сообщает портал Discover.

Ученые изучили энстатитовый хондрит — метеорит, который по своим составу и структуре напоминает материю ранней Земли. В образце, названном LAR 12252 и добытом в Антарктиде, специалисты при помощи рентгеновского излучения обнаружили богатые сероводородом области там, где они не могли оказаться, будучи привнесенными извне.

«Поскольку вероятность того, что этот сероводород возник из-за загрязнения на суше, крайне мала, это исследование предоставляет важные доказательства в поддержку теории о том, что вода является естественной для Земли», — сказал соавтор статьи Том Берретт.

По словам его коллеги Джеймса Брайсона, исследование «подтверждает идею о том, что образование воды на Земле было естественным процессом», а не бомбардировками планеты богатыми водой астероидами.