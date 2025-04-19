Baltijas balss logotype

Определен источник воды на Земле 2 2379

Техно
Дата публикации: 19.04.2025
BB.LV
Определен источник воды на Земле
ФОТО: Global Look Press

Вода образовалась на Земле, а не была занесена метеоритами - Icarus.

Вода образовалась непосредственно на Земле, а не была занесена метеоритами. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Icarus. Кратко о нем сообщает портал Discover.

Ученые изучили энстатитовый хондрит — метеорит, который по своим составу и структуре напоминает материю ранней Земли. В образце, названном LAR 12252 и добытом в Антарктиде, специалисты при помощи рентгеновского излучения обнаружили богатые сероводородом области там, где они не могли оказаться, будучи привнесенными извне.

«Поскольку вероятность того, что этот сероводород возник из-за загрязнения на суше, крайне мала, это исследование предоставляет важные доказательства в поддержку теории о том, что вода является естественной для Земли», — сказал соавтор статьи Том Берретт.

По словам его коллеги Джеймса Брайсона, исследование «подтверждает идею о том, что образование воды на Земле было естественным процессом», а не бомбардировками планеты богатыми водой астероидами.

Читайте нас также:
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Фёдор Татарин
    Фёдор Татарин
    21-го апреля

    Пока Земля формировалась, притягивая куски материи Солнечной прото-системы, она собирала "метеориты" из космоса. Так что вполне можно сказать, что всё родное - это занесённое извне. И даже после окончания ранней стадии сбора материала и округлой формы спрессованной Земли, метеориты продолжали падать, принося дополнительную воду. Это вопрос разграничения временной точки, когда можно называть воду из остатков протопланетного основой для образования Земли, а когда, в связи с сократившимся потоком внешних тел или достаточной массой Земли - принесёнными из космоса.

    3
    1
  • ВК
    Виталий Ковалёв
    Фёдор Татарин
    22-го апреля

    Вода образуется на Земле в следствии естественных преобразований, называется это конденсацией. Тёплые воздушные массы поднимаются к границе космоса и там смешиваются с космическим веществом и выпадают в виде осадков. Постепенно накапливаются огромный запасы воды. Неужели с помощью школьной программы трудно это понять ? У меня никогда образование воды на нашей планете не вызывало вопросов, в школе на уроках надо было присутствовать, что бы мир не казался фантастикой.

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Сбербанк» наладил в Новгороде выпуск телевизоров за 170 евро
Для малобюджетного протребителя самое то. Иконка видео
Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов
Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов
Дешевый iPhone провалился
Дешевый iPhone провалился
Каждый шестой iPhone был выпущен в Индии
Каждый шестой iPhone был выпущен в Индии
Назван вред для мозга привычного подсластителя
Назван вред для мозга привычного подсластителя 314
Назван самый короткий день в году
Назван самый короткий день в году 331
Раскрыт новый глава Apple
Раскрыт новый глава Apple 172
Ринкевич: Центр искусственного интеллекта начинает работу слишком медленно
Ринкевич: Центр искусственного интеллекта начинает работу слишком медленно 174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 3
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 36
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 47
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 54
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 56
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 65
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 3
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 36
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео