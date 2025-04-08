Госконтроль: «скульптура-танк» на базе в Адажи выявил недостатки надзора в оборонном секторе

Создание "военизированной скульптурной композиции" на Адажской военной базе свидетельствует о проблемах в своевременном планировании, надзоре и коммуникации в Министерстве обороны, заключил Государственный контроль в своем расследовании ситуации.

Контролеры оценили планирование и строительство этой композиции, а также в целом процесс планирования и реализации строительных проектов в Министерсте обороны и внутренний контроль над строительными проектами. Госконтроль отмечает, что процесс реализации других строительных проектов не оценивался.

По заключению Госконтроля, создание композиции началось в 2020 году с поспешного предложения Национальных вооруженных сил (НВС). Хотя процесс создания объекта проходил в соответствии с законом, остается открытым вопрос о том, была ли идея срочной и следовало ли строить объект как комплекс со специально созданной площадкой, на которую пришлась основная часть работ и затрат.

От первоначального предложения до полной реализации проекта прошло почти пять лет. Основными проблемами были поспешное планирование, отсутствие координации, контроля и стратегии выхода из проекта.

Как отметил член совета Госконтроля Гатис Литвинс, даже после того, как в конце 2022 года первый договор о закупках был расторгнут из-за увеличения расходов на 66 %, проект не был остановлен - была организована новая закупка.

Он отмечает, что все эти факторы в совокупности привели к значительным задержкам сроков и увеличению общей стоимости проекта с 93 650 евро до 215 404 евро. Сами вооруженные силы первоначально заявляли, что стоимость проекта составляет около 183 000 евро.

К сожалению, ни в оборонном секторе, ни в обществе не было обсуждения ни в начале проекта, ни во время его реализации, признает он. Не рассматривалась возможность отказа от проекта или переноса его сроков в свете новых геополитических реалий.

Хотя по проекту было подготовлено не менее 18 отчетов, все они носили формальный характер, без глубокого анализа и конкретных задач, отмечает Госконтроль.

Данный проект был классифицирован как строительство площадки (по разделу автопарков и дорог), а не как скульптура, поскольку классификация таких объектов не предусмотрена в оборонном ведомстве.

Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, министерству следует не увеличивать бюрократию, а более эффективно применять существующие механизмы контроля и подотчетности, заявили в Госконтроле, подчеркнув, что важно обеспечить не только формальный надзор, но и содержательный анализ и оценку.