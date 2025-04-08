Baltijas balss logotype

Госконтроль: «скульптура-танк» на базе в Адажи выявил недостатки надзора в оборонном секторе 2 1600

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2025
LETA
Госконтроль: «скульптура-танк» на базе в Адажи выявил недостатки надзора в оборонном секторе

Создание "военизированной скульптурной композиции" на Адажской военной базе свидетельствует о проблемах в своевременном планировании, надзоре и коммуникации в Министерстве обороны, заключил Государственный контроль в своем расследовании ситуации.

Контролеры оценили планирование и строительство этой композиции, а также в целом процесс планирования и реализации строительных проектов в Министерсте обороны и внутренний контроль над строительными проектами. Госконтроль отмечает, что процесс реализации других строительных проектов не оценивался.

По заключению Госконтроля, создание композиции началось в 2020 году с поспешного предложения Национальных вооруженных сил (НВС). Хотя процесс создания объекта проходил в соответствии с законом, остается открытым вопрос о том, была ли идея срочной и следовало ли строить объект как комплекс со специально созданной площадкой, на которую пришлась основная часть работ и затрат.

От первоначального предложения до полной реализации проекта прошло почти пять лет. Основными проблемами были поспешное планирование, отсутствие координации, контроля и стратегии выхода из проекта.

Как отметил член совета Госконтроля Гатис Литвинс, даже после того, как в конце 2022 года первый договор о закупках был расторгнут из-за увеличения расходов на 66 %, проект не был остановлен - была организована новая закупка.

Он отмечает, что все эти факторы в совокупности привели к значительным задержкам сроков и увеличению общей стоимости проекта с 93 650 евро до 215 404 евро. Сами вооруженные силы первоначально заявляли, что стоимость проекта составляет около 183 000 евро.

К сожалению, ни в оборонном секторе, ни в обществе не было обсуждения ни в начале проекта, ни во время его реализации, признает он. Не рассматривалась возможность отказа от проекта или переноса его сроков в свете новых геополитических реалий.

Хотя по проекту было подготовлено не менее 18 отчетов, все они носили формальный характер, без глубокого анализа и конкретных задач, отмечает Госконтроль.

Данный проект был классифицирован как строительство площадки (по разделу автопарков и дорог), а не как скульптура, поскольку классификация таких объектов не предусмотрена в оборонном ведомстве.

Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, министерству следует не увеличивать бюрократию, а более эффективно применять существующие механизмы контроля и подотчетности, заявили в Госконтроле, подчеркнув, что важно обеспечить не только формальный надзор, но и содержательный анализ и оценку.

Читайте нас также:
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го апреля

    Эта "скульптура" стоит максимум 350 - 400 евро, правда не считая списанного в металолом бронетранспортёра, однако "потянула" она на 215 000 евро. И вы это наглое воровство называете недостатками? Может быть хватит идиотничать и дурачить народ за его же налоги?

    22
    0
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    9-го апреля

    Эту хреновину Латвия купила, под руководством Пабрякушки, за 1.5 миллиона, и еще 10 таких же, и не нашла лучшего применения, чем поставить на памятник. Звиняйте. А памятник чему? Латышской коррупции?

    7
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 233
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 612
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 436
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 518

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 5
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 13
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 51
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 43
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 48
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 56
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 5
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 13
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео