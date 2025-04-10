«Нога не отрастет и глаз не прозреет...»: почему в Латвии инвалидов заставляют доказывать свою инвалидность

«Зачем людям, которые явно будут иметь пожизненную инвалидность, вроде нет руки/ноги, слепота и т.п., каждые два года подтверждать продление этой инвалидности?

В чем смысл такой абсурдной бюрократии, ведь рука/нога за два года не отрастут. К чему эта имитация бурной деятельности, плодящей бюрократию?!»

Время от времени такой вопрос нам задают наши читатели. Ведь как врачам, так и самому больному понятно, что и конечность новая не отрастет, и глаза не прозреют. Так к чему же этот периодический «экзамен» для продления статуса инвалидности? Читатель bb.lv"

Сандра Аусекле, заместитель руководителя Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) по вопросам экспертизы инвалидности:

– Тема присвоения инвалидности является действительно общественно важной. И у многих, кто с этим сталкивается, порой возникает вопрос: почему людям с такими, явно необратимыми нарушениями здоровья, как, например, потеря конечности или зрения, приходится проходить повторную экспертизу на предмет инвалидности?

Эти вопросы задают и Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности (далее – Комиссия). Поэтому я постараюсь максимально подробно описать, что представляет собой процесс экспертной оценки инвалидности.

Определение инвалидности содержится в Законе об инвалидности (Invaliditātes likums). В нем определено, что инвалидность – это длительное или постоянное ограничение функций очень тяжелой, тяжелой или умеренной степени, которое влияет на умственные или физические способности человека, на его трудоспособность, на способность обслуживать себя и интегрироваться в общество (статья 5 ч. 1 Закона об инвалидности).

Цель определения инвалидности – объективно оценить, как и насколько состояние здоровья человека влияет на его функционирование – насколько он способен позаботиться о себе, работать, интегрироваться в общество и т.д.

Важно понимать, что люди с одним и тем же заболеванием могут иметь разные возможности функционирования, равно как два человека со схожими способностями функционирования, но с разными заболеваниями, могут иметь разное состояние здоровья. Ситуации могут различаться как с точки зрения возможности компенсации функции отсутствующей части тела (органа и т. д.), конечности (руки, ноги), так и с точки зрения периода времени, в течение которого возможно улучшение с медицинской точки зрения.

Пример: у человека ампутирована нижняя конечность. Если лечение еще продолжается, проводится реабилитация или подгонка протеза, ему требуется достаточно весомая поддержка – соответственно, инвалидность может быть первоначально установлена на определенный период времени (например, на один или два года).

Однако протезы нижних конечностей – это не просто эстетическое решение: в некоторых случаях они позволяют человеку вернуть полную или частичную подвижность, а с ней и независимость. Если человек успешно использует подходящий протез, который эффективно заменяет отсутствующую часть тела, тяжесть функциональных ограничений может быть значительно меньше. А значит, он уже не нуждается в поддержке в таком же объеме, как в то время, когда только привыкал к протезу.

Степень функциональных ограничений также связана с уровнем ампутации, поэтому установление конкретной группы инвалидности (I, II или III) зависит от тяжести функциональных ограничений. Эта тяжесть оценивается индивидуально на основании сведений в медицинских документах об общем состоянии здоровья и функциональных возможностях человека.

Другая ситуация: глазной протез. Он выполняет чисто эстетическую функцию, но не восстанавливает зрительную; соответственно, в таких случаях инвалидность обычно определяется пожизненно.

Бывают комбинированные патологии, когда у человека серьезные функциональные ограничения являются следствием каких-то других заболеваний. Однако по мере того как человек лечится и состояние его улучшается, возможны улучшения и в плане его функционирования; в таких случаях инвалидность может быть установлена на время. Поэтому большое значение при оценке и определении инвалидности имеет общее состояние человека (в частности, наличие других заболеваний, если имела место ампутация – причина ампутации, реабилитационный потенциал и другие факторы).

Также надо понимать, что в разных ситуациях даже похожие диагнозы могут проявляться по-разному, создавая для людей разные функциональные ограничения. Поэтому оценка основывается не на виде заболевания (диагнозе), а на выраженности функциональных ограничений, на их устойчивости и на прогнозе.

Поэтому оцениваются физические и когнитивные возможности конкретного человека: его способности к обучению, общению, ориентированию, передвижению, может ли человек сам себя обслуживать, контролировать свое поведение и т. д. Соответственно, оценивается, какой вид поддержки и в какой мере требуется в конкретном случае и в конкретный момент. Это также может отличаться в разных ситуациях. Ведь, как уже упоминалось выше, есть разница, когда человек еще только адаптируется к функционированию при помощи протеза, заменяющего отсутствующую часть тела, или когда он уже привык к протезу, успешно его использует, и протез частично компенсирует утраченные функциональные способности.

Международная классификация болезней (МКБ-10) ВОЗ разделяет заболевания и проблемы со здоровьем по группам. Это помогает понять причины заболевания. В свою очередь, функциональные возможности, связанные с состояниями здоровья, классифицируются в Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

Эти две классификации дополняют друг друга: МКБ-10 позволяет диагностировать заболевание, в то время как МКФ показывает, как заболевание влияет на функциональные способности человека. Общая информация о диагнозе и функционировании обеспечивает более широкое и комплексное представление о здоровье человека, и именно эта информация используется при принятии решений.

Таким образом, экспертиза не является бюрократическим процессом: она основана на необходимости обеспечить объективную и одинаковую для всех процедуру оценки состояния конкретного человека на определенном временном этапе.

Статистика

Согласно данным Информационной системы социального обеспечения, по состоянию на декабрь 2024 года инвалидность была установлена:

в 57% случаев – пожизненно

в 18% – на 5 лет

в 18% – на 2 года

в 6% – на 1 год

в 1% случаев на полгода

В соответствии с поправками к Закону об инвалидности от 20 ноября 2024 года, с 4 декабря 2024 года инвалидность сроком на шесть месяцев больше не устанавливается.