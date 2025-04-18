Безотцовщина.лв: как матери-одиночки живут (выживают?) в Латвии и в Швеции

По данным на 2024 год, в нашей республике насчитывалось 85,7 тысячи, или 30,9% (!), семей, где ребенка воспитывал один из родителей. Чаще всего это мама. На уровне ЕС нет никаких критериев неполных семей. И вот проблемой озаботились в парламенте ЛР.

Наше дело – не рожать...

«Число записей в регистре рождений без сведений об отце имеет тенденцию снижаться, – гласит информация Министерства благосостояния, представленная для Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, – однако каждый год у части детей при регистрации факта рождения ребенка указывается информация только о матери...»

Вышеуказанный феномен в 2020 году затронул 615 новорожденных латвийцев, в 2024 году – 404. Понятно, что столь значимое сокращение не следует объяснять повышением морали и нравственности в обществе – просто детей рождаться в Латвии стало все меньше.

На данный момент, указывает ведомство Рейниса Узулниекса (Союз «зеленых» и крестьян), финансовая поддержка неполным семьям оказывается с применением различных формул:

в случае смерти одного из родителей, государство присваивает пенсию по потере кормильца или пособие государственного соцобеспечения;

в случае невыполнения одним из родителей обязанностей, установленных Гражданским законом, и необеспечения ребенка средствами на содержание, и если выполнение решения суда по взысканию гарантий невозможно, государство выплачивает средства из Фонда гарантий содержания (а последний затем пытается взыскать денег с должника!).

Северный вариант

Разумеется, существует и такой не самый редкий в XXI веке феномен, как «родила для себя». Обеспеченные мамы, уже сделав карьеру, обладают возможностями по полноценному уходу за ребенком. Бывает даже, что биологический отец при этом сохраняет дружеские отношения, хотя формально никаких обязанностей не несет... Такая практика очень часта в государствах Скандинавии, но и в Латвии получает распространение.

Интересную историю в связи с этим я вычитал в социальной сети, где обсуждают тему неполных семей. Речь идет о Швеции.

«Моей знакомой Каролине 28 лет. Она мама-одиночка, воспитывает троих детей. Каролина живет в просторной 3-комнатной квартире, занимается конным спортом и очень любит животных. У нее живут три кошки, две собаки и ящерица. Папа детей не помогает Каролине, а алименты на них выплачивает государство: 1673 крон в месяц на каждого ребенка (152,66 евро) и 150 крон (13,69 евро) – доплата за многодетность.

Еще общее пособие на каждого ребенка 1200 крон (109,5 евро). И дополнительное пособие на оплату квартиры, около 5000 крон (456,24 евро). Все дети Каролины ходят в садик, который для них бесплатный. Каролина учится на медсестру и иногда подрабатывает. Ее родители ей не помогают: они живут на другом конце страны и тоже имеют простые профессии: электрик и медсестра.

Никто Каролину не осуждает, хотя она никогда не была замужем, а отец детей – красивый парень арабского происхождения. Я думаю, дело именно в том, что Каролине не нужно жить с родителями и никакое конкретное лицо не должно поддерживать ее материально. Это делает государство и его граждане, которые платят налоги. Поэтому Каролина родит столько детей, сколько ей хочется. Мать Каролины тоже никогда не была замужем, родила двух дочерей от разных отцов, вырастила их с помощью государства, а потом уже встретила человека, с которым захотела жить вместе».

«Когда я приехала в Швецию, у меня был 5-летний сын, отец которого исчез еще до его рождения, – говорит о своем опыте автор поста. – Сразу после приезда в Швецию мне начислили детское пособие, алименты за отсутствующего отца и предложили выплатить даже пособие на ребенка до 1,5 лет, хотя эти годы он прожил в России».

Иммигрантке объяснили: «Но вы же не получали эти деньги здесь, а у вас есть право получить их до исполнения ребенку 6 лет».

«Так что Швеция кормила моего сына еще два года, пока я учила язык для поступления в университет. Тем людям, которым уже не положены другие пособия и которым все равно не хватает на жизнь, Швеция выплачивает социальное пособие: взрослому 4500 крон (410,61 евро), ребенку 2000–4000 (182,5–365 евро) в зависимости от возраста (суммы примерные), также оплачивается стоимость жилья, проездные и комплекты одежды, если ее нет. Могут отдельно выдать пособие на обустройство квартиры и покупку мебели, если ее нет. Поэтому любая женщина всегда может выйти из любых отношений и не останется на улице и ее дети не будут голодными».

Как живут наши мамы-одиночки

В Латвии социологические опросы показали, что семьи с одним кормильцем нередко сталкиваются с финансовыми трудностями; в любом случае, таковые распространены чаще, чем у семейных пар.

Большинство мам-одиночек вынуждены работать полный день, на ребенка (а особенно, если их несколько!) времени совсем не остается. Обычно хватает денег только на еду и квартплату. Самыми проблематичными остаются расходы на уход за здоровьем, приобретение одежды и обуви, а также затраты на образование детей по интересам.

Чаще всего семьи без отцов живут в условиях, которые трудно назвать благоприятными – это могут быть съемные квартиры, жилье от самоуправления или собственность родителей. «У этой целевой группы могут быть ограниченные возможности получить ипотечные кредиты», – констатирует Министерство благосостояния.

В связи с подобного рода врожденными пороками, неполные семьи часто высказываются в опросах о необходимости получить льготы: на налоги, возможность поправить здоровье, снизить арендную плату и коммунальные платежи, транспортные расходы, питание и медикаменты. Нередко упоминается нужда в присмотре за детьми, психологической, юридической поддержке, а также необходимость в эластичных условиях труда – удаленная работа или неполный рабочий день. Чтобы была возможность уделять время ребенку.

Волшебное слово «ваучер»

По мнению Министерства благосостояния, критерии поддержки неполных семей должны быть как можно более ясными и не вызывать лишней бюрократии. В числе первых видов поддержки фигурируют налоговые льготы – оно и понятно, сам Минблаг администрировать их не будет.

Затем идет «поддержка материального вида» – товары или услуги, например, оплата обучения по интересам или покрытие расходов; бесплатные обеды. Но и здесь опять ведомство не особо горит желанием включаться: «Эту систему поддержки было бы возможно делегировать самоуправлениям».

Вспомнили и легендарное понятие из 1990-х – ваучер. «Создать гибридную систему поддержки» рекомендуется при помощи этих ценных бумаг, коими покрывать особые надобности, к примеру, коммунальные платежи, или даже одежду! Относительно последнего можно, конечно, поспорить, уж слишком фантастично выглядит с точки зрения сегодняшних рыночных реалий. Кто из торговцев будет принимать к оплате ваучеры, как станут вестись взаимозачеты и что предложат в качестве ваучерного ассортимента?

Так или иначе, выдать подобного рода обязательства – логичней, чем «живые» деньги. Ведь последние в группе риска могут легко превратиться в алкоголь или наркотики.

Неполным семьям в ЛР можно было бы обеспечить «мероприятия по улучшению равновесия труда и частной жизни». При этом часть функций взяли бы на себя негосударственные организации – например, юридические консультации, психологическую поддержку, образовательные программы. Вершиной могла бы стать помощь матерям-одиночкам в начале предпринимательской деятельности... Но сколько таких будет?