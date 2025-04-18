Два министра обороны - Латвии и Польши (справа).
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о планах увеличить количество польских солдат, дислоцированных в Латвии, сообщает RMF24.
Результатом визита министра в польский военный контингент в Адажи стало объявление об усилении польских сил в Латвии специализированным подразделением химических войск уже в июне.
Сейчас контингент насчитывает около 190 военнослужащих. К нему добавятся 40 солдат, связанных с химическими войсками, а также представители других родов войск.
В итоге общий военный контингент в Латвии достигнет 300 польских солдат, пообещал глава Минобороны Польши.
Как сообщал bb.lv, во время конференции с Андрисом Спрудсом, министром обороны Латвии, Косиняк-Камыш также подчеркнула совместные планы Польши и Латвии по инвестициям в оборонную промышленность.
Министр также упомянул о решении латвийского парламента выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование и производство противопехотных мин. По его словам, Польша также намерена осуществить подобные шаги.
"Вместе со странами Балтии, а также Финляндией, которая недавно присоединилась, таким образом, весь восточный фланг НАТО к северу от Польши принимает это решение", – пообещал Косиняк-Камыш.
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