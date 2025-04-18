Результатом визита министра в польский военный контингент в Адажи стало объявление об усилении польских сил в Латвии специализированным подразделением химических войск уже в июне.

Сейчас контингент насчитывает около 190 военнослужащих. К нему добавятся 40 солдат, связанных с химическими войсками, а также представители других родов войск.

В итоге общий военный контингент в Латвии достигнет 300 польских солдат, пообещал глава Минобороны Польши.

Как сообщал bb.lv, во время конференции с Андрисом Спрудсом, министром обороны Латвии, Косиняк-Камыш также подчеркнула совместные планы Польши и Латвии по инвестициям в оборонную промышленность.

Министр также упомянул о решении латвийского парламента выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование и производство противопехотных мин. По его словам, Польша также намерена осуществить подобные шаги.

"Вместе со странами Балтии, а также Финляндией, которая недавно присоединилась, таким образом, весь восточный фланг НАТО к северу от Польши принимает это решение", – пообещал Косиняк-Камыш.