Я хочу верить в Бога: почему это плохо

С одной стороны, твои отношения с Богом – это твое личное дело, категория деликатная. Подпадает под защиту личных данных. Свободу совести, или даже свободу от совести, сегодня можно выбирать. С другой – Бог, он ведь един и один. Поэтому многие люди, наверное, проходят в общении с ним одинаковые этапы эволюции.

И свет во тьме светит...

У меня в моей нынешней жизни все началось с отрочества, со знакомства с библейскими сюжетами в живописи и чтения Евангелия, которое поразило неокрепший ум своей метафоричностью, парадоксальностью. Подставь вторую щеку, люби ненавидящих тебя – как это, почему, с какой такой стати? Только сейчас, когда демоны войны сбиваются все плотнее в черные стаи, человек может начать понимать это. Хотя, скорее, только после войны. Или из Ветхого – «положи меня, как печать на сердце свое и как перстень на руку свою».

Только когда человек находится в отчаянии, он начинает эти строки понимать, и не в отношении объекта страсти, как у Экклезиаста, а в отношении Его – последней надежды, которая не умирает даже последней. А вот это – «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»...

Пару лет назад меня неприятно озарило и поразило открытие. Я понял со всей беспощадной ясностью, что никогда не верил в Бога. Нет, я всегда только страстно и отчаянно ХОТЕЛ ВЕРИТЬ в Бога. Но хотеть и верить – вещи диаметрально противоположные. Или ты уже веришь, или ты еще хочешь.

Это поэтому уныние – грех?

Как же я пришел к такой неприятной мысли? А просто. Я поймал себя на том, что часто пребываю в негативном настроении, мучаю себя рефлексией, не удовлетворен, подвержен страхам, причем чаще всего ничем не мотивированным, тревогам.

И я осознал, что если ты по-настоящему веришь в Бога, то не можешь пребывать в депрессии и подавленном состоянии. Ведь ты просто знаешь, что Он – есть, что он постоянно о тебе заботится. Знает твои нужды, чаяния и страхи и не даст тебе преткнуться стопой о камень. И не даст тебе в испытание ношу, которая тебе не по силам.

Потому что так поступает Отец со своими чадами, какими бы они ни были – послушными и непослушными, плохими или хорошими.

Если вы слов не понимаете

Или он настолько суров, но справедлив, что действует через наказание? «Слов они не понимают, особенно того, что было Вначале». Может быть даже мстителен? Мы ведь Бога не выбираем, хотя, можем, конечно, выбрать Будду.

Но мне хотелось бы верить (опять проклятое «хотелось бы»), что мой Бог, мой Отче небесный – любящий и всепрощающий, чему доказательством жертва Христа. И я пишу это с оглядкой – а ну как Ему не понравится. А ну как призовет объяснить кое-что по понятиям, а я и не готов. Мне и надеть нечего, даже фигОвого листка нету.

И первые станут последними

Недавно меня поразила увиденная мною впервые картина художника Гелия Коржева «Лишенные рая». Картина относительно свежая, 1998 года, выставлена в американском Миннеаполисе. На ней – пустыня, и обессилевший, истощенный Адам несет на руках свою Еву…

За что? Этот вопрос, конечно, не может не преследовать любого думающего. Может, Он как раз и лишил нас Рая и подверг суровым испытаниям за то, что думаем? Ведь покусали наши прародители яблоко с древа познания Добра и Зла. Вот теперь и думаем, вместо того чтобы наслаждаться отсутствием мыслей в ботанических веганских райских кущах. Умножающий познания сами знаете, что умножает. Или мы познали страшное знание, которое может вынести, не сойдя с ума, только сам Бог?

Но если твои дети отведали отравленного яблока, хотя ты им и запретил это делать, то побрани, скажи сакральное «а я ведь говорил», но не обрекай на голод, лишения, борьбу за существование и войны! Промой детям желудок, наконец. А может, вся история человечества после изгнания из Рая это и есть одна большая клизма?

Увидели друг друга голыми, «как мать родит»? Эка невидаль! – можем мы сказать теперь. Стали размножаться, как кролики, попали под иго потребительства и поставили планету и всё на ней на грань выживания?

Так, может, на картине действительно не ПЕРВЫЕ, а ПОСЛЕДНИЕ люди на планете?! «А я вам говорил»!

Господи, Отец наш небесный, остави же нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим!

А вы, кстати, уже простили ваших должников и обидчиков? Полюбили ненавидящих вас? Так что же вы медлите?! Или вы ждете, когда Он нас простит, тогда уже и вы… Да ладно, не будьте мелочными!..

Ходят лодки во мгле, раздвигая пространство боками, И боятся щекотки фараоны внутри пирамид, А пока, а пока Апокалипсис бродит кругами И не знает, куда уронить свои гордость и стыд. Стыд и срам, это ль все нам в наследство от Бога? Шум и гам (что же делать и кто виноват)? Сим и Хам собираются снова в дорогу, С ними Каин и Авель, Исаак и Иаков и Гад. Сам не рад, коль обидел кого ненароком, Смех и грех – перепутал стакан и Грааль. Пусть для всех эта притча послужит уроком В этой басне нет смысла, а ты мне опять про мораль.