Страстная пятница в Риге: крестный ход, ярмарка, концерты и транспорт

Сегодня в Старой Риге состоится экуменический крестный ход, сообщили агентству LETA в Латвийской Римско-католической церкви. В Верманском саду пройдёт пасхальная ярмарка, в столице прозвучат два пасхальных концерта. Общественный транспорт на Пасху будет курсировать по расписанию выходного дня.

В Старой Риге пройдёт экуменический крестный ход

Сегодня в Старой Риге состоится экуменический крестный ход, сообщили агентству LETA в Латвийской Римско-католической церкви.

Как отмечают в церкви, на улицах Старого города будет возможность услышать слова Священного Писания о пути Иисуса Христа на Голгофу, а также послушать свидетельства и размышления, подготовленные разными людьми. Девиз крестного хода в этом году — слова из 45-го псалма: «Остановитесь и познайте, что Я есмь Бог!»

Крестный ход традиционно начнётся в 11:00 у кафедрального собора Святого Иакова в Риге, однако уже с 10:30 там будет звучать музыка в исполнении Тома Юхневича.

В крестном ходе примут участие и выступят с обращениями епископы и духовенство различных конфессий, в том числе архиепископ-митрополит Риги Збигнев Станкевич, епископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс, епископ Союза баптистских общин Латвии Каспар Штернс, а также пасторы Эдгар Мажис, Крист Калниньш, Оскар Смоляк и другие.

Чтения из Священного Писания, а также размышления на темы, связанные с человеческой жизнью, будут представлять актёры Гирт Кестерис и Зане Янчевска. Прозвучат личные истории и свидетельства нескольких людей о роли веры в их жизни. Музыкальное сопровождение обеспечат, среди прочих, Александра Шпицберга и вокалисты ансамбля «Puikas», Каспар Эзериниш, Гирт Рейматс и другие исполнители.

Молитва крестного хода завершится около 13:30 на Домской площади, где желающие смогут задержаться до 15:00 — на площади будут звучать песни прославления под руководством Рейматса и Эзериниша. В это время также будет возможность подойти к епископам, пасторам и представителям различных общин, которые выслушают людей и лично помолятся за их нужды.

Крестный ход можно будет смотреть в прямом эфире на TV24. Если к 13:30 молитва ещё не завершится, её продолжение будет транслироваться в интернет-эфире TV24. Также прямая трансляция будет доступна на сайте «EWTN Latvija» katolis.tv и в эфире «Radio Marija Latvija». Сокращённый вариант крестного хода прозвучит на Latvijas Radio 1 с 13:00 до 14:00.

В Верманском саду пройдёт пасхальная ярмарка

Сегодня и завтра, 19 апреля, в Риге, в Верманском саду состоится пасхальная ярмарка, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Ярмарка соберёт в одном месте более 55 местных ремесленников, дизайнеров и домашних производителей из разных регионов Латвии.

На ярмарке можно будет приобрести копчёности, кондитерские изделия, домашний ржаной хлеб, продукцию пчеловодства, цукаты, карамель, зефир.

Оба дня будет работать зона уличной еды.

19 апреля с 12:00 до 15:00 на ярмарке будет гостить пасхальный заяц, а также запланировано шоу мыльных пузырей.

Пасхальная ярмарка будет открыта оба дня с 10:00 до 18:00.

В Риге прозвучат два концерта в Страстную пятницу

Сегодня в Риге прозвучат два концерта, приуроченных к Страстной пятнице, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В 17:00 в культурном дворце «Зиемельблазма» состоится концерт «Пасха семьи Земитисов», в котором гитарист Каспар Земитис вместе с семьёй исполнит оригинальные песни из нового студийного альбома музыкального объединения «Zemītis un dēli» под названием «У меня только одно сердце».

А в 19:00 в церкви Святого Иоанна в Риге в рамках концерта Страстной пятницы выступят оркестр «Rīga» и Рижский камерный хор «Ave Sol».

После вступительного слова пастора прозвучит премьера — переложение произведения Угиса Праулиньша «Stabat Mater» для хора и духового оркестра.

Это будет рассказ о позиции, о благоговении перед жизнью, а также против уничтожения народов и культуры, отмечают организаторы концерта.

Общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня

С сегодняшнего дня до 21 апреля в Риге общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня, сообщили агентству LETA в отделе общественных связей ООО «Rīgas satiksme».

В этот период изменится режим работы парковок и клиентских центров «Rīgas satiksme».

Муниципальные платные парковки Риги, обслуживаемые «Rīgas satiksme», в пятницу, воскресенье и понедельник можно будет использовать бесплатно. 19 апреля платные парковки будут работать по обычному субботнему графику — в тарифных зонах A, B, C и D с 9:00 до 17:00, в тарифной зоне R — с 6:00 до 24:00.

На подземной парковке на ул. К. Валдемара 5а во все дни оплата осуществляется в соответствии с установленными тарифами.

Во время пасхального мероприятия в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, которое состоится 20 апреля, на маршрутах 1-го трамвая, а также 28-го и 29-го автобусов и 31-го троллейбуса будут задействованы транспортные средства повышенной вместимости.